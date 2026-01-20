EU: Was uns Brüssel 2026 bringt

Neben den Omnibussen sind, wenn es um den Binnenmarkt und um die Wirtschaft geht, zwei Namen zu hören: Mario Draghi und Enrico ­Letta. Die Berichte der beiden ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten zur Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit und des Binnenmarktes haben viel Aufmerksamkeit erregt. Es gibt in der EU keine Studien, die so oft zitiert werden wie diese beiden Berichte, die mitunter sogar als „Bibel“ gelten. Im vergangenen September zeigte jedoch eine Untersuchung des Brüsseler Thinktanks European Policy Innovation Council, dass erst ein Zehntel der Draghi-Vorschläge umgesetzt worden ist. 20 Prozent wurden teilweise realisiert, 46 Prozent befinden sich in Bearbeitung. Die Überprüfung ergab deutliche Unterschiede in den jeweiligen Bereichen. Die Branchen Transport und kritische Rohstoffe erhalten ein gutes Zeugnis, Energie und Digitalisierung hinken jedoch weit hinterher. Und: In keinem der Sektoren wurde die Mehrheit der Maßnahmen erreicht.

Heuer will Brüssel auf den Empfehlungen weiter aufbauen und auch konkrete Schritte setzen, etwa beim riesigen Kapitel Bürokratieabbau. In beiden Reports wird ein 28. Regime, ein einheitliches und vereinfachtes Regelwerk für innovative Unternehmen, gefordert. Dies ist einer der großen Pläne der EU für das heurige Jahr. Erst Ende 2026 soll ein Gesetzesentwurf zur Überprüfung des öffentlichen Beschaffungswesens vorliegen. „Letta und Draghi haben in ihren Berichten sehr klar gemacht, wo wirklich noch Milliardenbeträge möglich sind. Jetzt geht es um die Umsetzung und darum, was sich die Kommission zutraut, aber auch das EU-Parlament. Aus meiner Sicht sollten wir das, falls notwendig, auch ohne die Stimmen der Sozialdemokraten und Grünen und stattdessen mit den Rechtsparteien durchziehen“, sagt Reinhold Lopatka, Delegationsleiter der ÖVP im EU-Parlament.

Er steht mit seinem Wunsch wohl bei den Konservativen nicht allein da, bereits in letzter Zeit hat die Europäische Volkspartei immer wieder Mehrheiten mit den Rechtsparteien, die ja bei der vergangenen Wahl stark dazugewonnen hatten und ein nicht mehr zu ignorierender Faktor im Europäischen Parlament sind, gesucht und gefunden. Was das in der Praxis bedeutet, war bereits im vergangenen Jahr zu sehen: Strenge Umweltauflagen oder auch Sorgfaltspflichten werden zurückgefahren – vom Waldgesetz bis zum Lieferkettengesetz. In der Asyl- und Migrationspolitik hat die gesamte EU eine deutlich härtere Gangart eingelegt. Und mit dem Rechtsruck erlebt auch der Populismus eine neue Blütezeit, zuletzt gesehen beim Verbot von Begriffen wie „Veggie-Wurst“ oder „Soja-Schnitzel“. Eingebracht wurde der Antrag im EU-Parlament zwar von der französischen Konservativen Céline Imart, doch die Rechtsparteien unterstützten das Anliegen. Von den österreichischen Abgeordneten stimmte nur die FPÖ für das Verbot, das, laut Kritikern, keinem Landwirt auch nur irgendwie hilft. EU-Insider gehen jedenfalls davon aus, dass mit den geänderten Kräfteverhältnissen ähnliche populistische Vorstöße künftig Mehrheiten finden.