Trade Republic und Co.: Der Wettkampf um die Kunden

Mittlerweile beginnen sich die Investitionen der letzten Jahre auszuzahlen: Während N26 Ende 2024 seinen ersten Quartalsgewinn geschrieben hat, ist Trade Republic seit zwei Jahren profitabel, auch in Österreich. Bei Scalable Capital muss man trotz ansehnlichem Kundenwachstum hingegen noch auf Profit warten. Das deutsche Fintech ist seit 2016 in Österreich und versteht sich in erster Linie als Vermögensverwalter und Broker. Kunden zahlen hier 0,99 Euro je Order und eine Flatrate von 4,99 Euro je Monat. Martina Forsthuber, Country-Managerin von Scalable Capital: „Die Großbanken passen sich allmählich an unsere guten Konditionen an.“ Nachsatz: „Aber die meisten sind von der Customer Experience noch viel komplexer und bei den Gebühren ist noch viel Luft nach oben.“ Die Deutschen mit österreichischen Gründern wollen jedenfalls ihr Geschäft erweitern: Eine Vollbanklizenz ist beantragt, ebenso Steuereinfachheit – damit werden Steuern auf Kapitalerträge der Kunden direkt an das Finanzamt abgeführt. Die Befürchtung, der Markt könne irgendwann zu klein für so viele Anbieter werden, hat Forsthuber jedenfalls nicht: „Jeder bekommt ein etwas anderes Stück vom größer ­werdenden Kuchen ab“, glaubt sie.

Auch die Großbanken wollen dabei mitnaschen. In den letzten Monaten haben Erste Bank, Raiffeisen oder Bawag – spät, aber doch – auf die Angebote der jungen Wilden reagiert. Österreichs größte Onlinebank ist die Bawag-Tochter easybank mit 1,3 Millionen Kunden. Wie viele davon Trader sind, ist allerdings nicht bekannt. Für Neukunden bietet man hier bis Ende 2026 eine Aktion an, die keine Depot-und Verrechnungskontogebühren vorsieht und bis Ende 2025 auch keine Orderspesen. Bei Raiffeisen NÖ-Wien wiederum lockt man das junge Publikum damit, dass man seit letztem Jahr über die „Mein Elba-App“ Zugang zur Welt der Kryptobörse Bitpanda hat und mit Kryptos handeln kann. Dieses Angebot, so die Bank, wird immerhin inzwischen von 20.000 Kunden genutzt. „Das unterstreicht, dass unsere Kooperation ein relevantes Marktbedürfnis erfüllt“, heißt es aus der RLB NÖ-Wien.

„Konkurrenz belebt das Geschäft, aber wir sehen natürlich schon, dass manche Neobroker sehr aktiv sind und das auch laut kommunizieren“, sagt Maximilian Clary und Aldringen, Erste-Bank-Vorstand, zuständig für Private Banking. Um den Neobrokern das Geschäft aber nicht kampflos zu überlassen, hat die Erste Bank in ihre App „George Invest“ investiert und vor allem für junge Kunden an der Gebührenschraube gedreht. Das „s Young Depot“ von George Invest gibt es seit Kurzem auch zum Nulltarif. Für Transaktionen fallen allerdings schon Gebühren im Ausmaß von 1,99 Euro fix plus 0,19 Prozent an. Und auch bei den günstigen Zinsangeboten mancher Konkurrenten will die Erste vorerst nicht mitziehen: „Wir haben auf der Zinsseite unterschiedliche Angebote je nach Alter, die sich an den EZB-Zinssätzen und Marktpreisen orientieren“, sagt Clary. Eine automatische Weitergabe des EZB-Zinses ist aber nicht geplant. In der Erste Bank - ohne Sparkassen - zählt man mittlerweile 180.000 Wertpapierkunden. „Das Angebot funktioniert. Wir werden wieder relevanter“, ist Clary überzeugt. Dazu tragen wohl auch neue Produkte wie „fractional shares“, also die Möglichkeit, nur Teile von Aktien zu erweben, und Kryptowetpapiere bei. Den größten Unterschied zu den umtriebigen Neobrokern ortet der Erste-Vorstand jedenfalls im Kundenservice: „Wir beschäftigen bei uns im Haus 20 Leute, die nichts anderes tun, als sich darum zu kümmern, dass die Leute ihr Geld wieder ­zurück bekommen.“ Denn, so Clary, die Betrügereien im Internet nehmen zu, und da seien Kunden sehr froh, wenn sie auch einen Ansprechpartner haben, den sie bei den meisten Onlinebrokern schmerzlich vermissen. Außerdem, so Clary, habe sich gerade bei den jüngsten Marktturbulenzen gezeigt, dass beratene Investoren auch die besseren seien.