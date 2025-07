Die Raiffeisen Bank International (RBI) verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Konzerngewinn von 567 Mio. Euro - Russland und Belarus sind hierbei nicht berücksichtigt. Denn während die RBI ihr Geschäft in Russland weiter abbaut - sogar schneller als von der EZB vorgegeben -, leidet die Tochter unter dem jüngsten russischen Gerichtsurteil, das Rasperia einen Schadenersatz von rund 2 Mrd. Euro zusprach. Zwar will sich die Bank gegen das russische Urteil in Österreich zur Wehr setzen, doch könnte sich die Einreichung der Klage verzögern. Erwartete Erlöse von 1,2 Mrd. Euro wurden daher bei der Raiffeisen Russland kürzlich wieder ausgebucht, womit sich für die Russland-Tochter im ersten Halbjahr ein Verlust nach Steuern von 437 Mio. Euro ergab. In der Vorjahresperiode verzeichnete man plus 705 Mio. Euro.

Diese Entwicklung schlug sich im Gesamt-Konzernergebnis inklusive Russland nieder. Hier stand nur noch ein Gewinn von 148 Mio. Euro, nach 1,32 Mrd. Euro im Halbjahr 2024, unterm Strich. Mit Blick auf das zweite Quartal alleine verzeichnete man sogar ein Minus von 557 Mio. Euro.