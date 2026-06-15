Reset mit Weitblick

Der Unternehmergeist von Heinz Winterer zeigte sich schon während des Studiums, als er gemeinsam mit einem Freund frühzeitig den aufkommenden Vintage-Uhren-Boom erkannte. Sie veranstalteten ab 1990 regelmäßig die Wiener Uhrenbörse im Palais Ferstel und eröffneten 1993 ihr erstes Geschäft in der Dorotheergasse. Nach dem berufsbedingten Ausstieg des Partners setzte Winterer den Handel mit Vintage-Uhren im Alleingang fort. 2004 eröffnete er angesichts der steigenden Nachfrage nach Gebrauchtuhren in der Naglergasse die erste Pre-owned-Uhren-Boutique Österreichs – die Timelounge, die sich rasch als Hotspot für Liebhaber und Sammler feiner Armbanduhren etablierte.

Ende der 90er-Jahre begann Winterer nebenbei mit Investitionen im Immobilienbereich, anfangs als zweites Standbein, später im größeren Stil – stets mit Fokus auf Zinshäuser in guter Lage und auf Topqualität in der Verwertung. Bei Real24 konzentrierte sich -Winterer auf die Projektentwicklung, seine Frau Carolina auf die Immobilienvermarktung.

Während der Covid-Pandemie fiel die Entscheidung, mehrere Objekte zu veräußern, um sich mehr auf neue Aktivitäten auf Mallorca zu konzentrieren. Auch bei diesem Schritt erwies sich das Timing rückblickend als perfekt.