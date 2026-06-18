Flying High!

Entsprechend solide positioniert sich die Falcon 10X daher im Wettbewerb. Sie erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 0,925 und kommt auf eine Reichweite von 13.890 Kilometern. Der Antrieb wurde von Rolls-Royce eigens entwickelt. Damit ist sie weder das schnellste noch das reichweitenstärkste Modell ihrer Klasse, ermöglicht aber Nonstop-Verbindungen etwa von Paris aus in nahezu alle globalen Metropolen. Südamerika im äußersten Süden oder entlegene Regionen Australiens bleiben außen vor. Zwingend nötig ist das freilich nicht, weil dort am Ende der Welt gibt’s eh nicht viel, nicht einmal Offshore-Oasen.

In Sachen Savoir-vivre spielen die Franzosen ihre Stärken dafür konsequent aus. Die Falcon 10X bietet Platz für bis zu 19 Passagiere und setzt auf großzügige Raumverhältnisse. Die Kabine gehört zu den größten ihrer Klasse: Mit knapp drei Metern Breite, gut zwei Metern Höhe und über 16 Metern Länge entsteht ein Raumvolumen, das eher an ein fliegendes Apartment als an ein Flugzeug erinnert. Ergänzt wird das durch einen außergewöhnlich großen, während des Flugs zugänglichen Gepäckbereich, der selbst für umfangreiches Reisegepäck ausreichend Reserven bietet.

Für Helligkeit sorgen 38 extragroße Fenster, eines davon sogar in der Marmordusche. Zur Ausstattung zählen außerdem ein Queen-Size-Bett, eine eigene Bar, eine voll ausgestattete Küche sowie durchgehender Onlinezugang. Die Kabine ist zudem auf maximale Ruhe ausgelegt. Ein modernes System reguliert Druck, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität und schafft damit Bedingungen, die Arbeiten und Entspannen gleichermaßen erleichtern.

Der Jungfernflug der Falcon 10X wird jedenfalls demnächst erwartet, die Zertifizierung soll dann innerhalb der kommenden zwei bis drei Jahre erfolgen. Parallel plant Dassault eine internationale Präsentationstour, um das Modell bereits unter realen Bedingungen zu erproben. Ach ja, der Einstiegspreis liegt bei rund 85 Millionen US-Dollar.