Unprätentiöser Luxus

Mehr als drei Jahrzehnte sind vergangen, seit Günter Kapolnek die ersten Schritte in der Yachtbranche tat. Begonnen hat seine Karriere bei Boote Feichtner in Linz, womit der Salzburger aus dem Verkauf im Industriebereich in das nautische Segment wechselte. Bei der Frage nach dem ersten verkauften Modell muss Kapolnek ein wenig nachdenken – „Es war ziemlich sicher eine Sea Ray“ –, beim ersten eigenen Boot kommt die Antwort sofort: „Eine Italienerin aus dem Hause Cranchi, die ich auf der Donau liegen hatte. Das war noch in meiner Zeit als Angestellter.“

Mittlerweile ist Kapolnek seit über zehn Jahren selbstständig. Nach dem Ende von Boote Feichtner gründete er das Unternehmen Yachtlounge und fungierte zunächst als Vertriebspartner für Princess-Yachten. „Ich konnte und wollte mir kein Bootslager aufbauen, vor allem mit einer britischen Werft und dem damit verbundenen Währungsrisiko war das undenkbar“, erinnert er sich gut. Trotz der erfolgreichen Kooperation mit den Engländern brach der Kontakt nach Italien nie ab, und nach einer Zwischenphase, in der die Azimut-|-Benetti-Gruppe von Deutschland aus den heimischen Markt mitbetreute, wanderte das Vertriebsmandat für Österreich in die Hände des Salzburgers. Zuletzt wurde die Partnerschaft auf die nächste Stufe gehoben: Yachtlounge wurde „Official Dealer for Austria“. Beide Seiten sehen das auch als strategischen Schritt für die Verstärkung der Aktivitäten in der oberen Adria.