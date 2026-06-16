Tickende Kostbarkeiten

Vintage-Look. Als moderne Sautoire-Adaption der legendären Taschenuhr „Kimono“ von 1972 schwingt die „Swinging Pebbles“ von Piaget an einer handgefertigten Roségoldkette. Ihr Gehäuse und das Zifferblatt sind dabei vollständig in die markante Optik des Tigerauges integriert.©PIAGET
Die aktuellen Damenuhren-Trends präsentieren keine radikalen Neuerfindung, vielmehr sind sie Ausdruck einer leisen, kultivierten Evolution, die sich durch exklusive, kuratierte Modelle auszeichnet.
In der Welt der Luxusuhren ist derzeit eine faszinierende Bewegung zu beobachten. Während bahnbrechende neue Uhrwerke oder Modelle in diesem Jahr eher die Ausnahme bilden, liegt der Fokus der großen Manufakturen auf einer meisterhaften Evolution des Bestehenden. Es ist das Jahr der durchdachten Linienerweiterungen, subtiler Designverfeinerungen und einer neuen, selbstbewussten Interpretation von Weiblichkeit und Stil.
Ein zentrales Thema ist die faszinierende Vielfalt an Zifferblättern aus Natur- und Schmucksteinen. Bekannte Steine wie Onyx, Lapislazuli, Tigerauge, Malachit, Jade, Goldobsidian oder Opal kommen ebenso zum Einsatz wie Exoten, etwa Verdith, Pietersit, Sodalith oder Blutstein. Sie verleihen jeder Uhr eine individuelle Aura, kein Blatt gleicht dem anderen, jeder Zeitmesser ist ein Einzelstück. Ergänzt wird diese organische Ästhetik durch Aventuringlas, das mit seinem feinen Schimmer eine fast kosmische Tiefe erzeugt. Die Uhr wird so zum tragbaren Kunstwerk, das Natur und Handwerkskunst in sich vereint.
Parallel dazu erleben zierliche Gehäusegrößen ein bemerkenswertes Comeback. Modelle zwischen 20 und 28 Millimetern sind längst nicht mehr nur dem Abend oder der Schmuckuhr vorbehalten, sondern erobern den Alltag mit einer neuen Selbstverständlichkeit. Inspiriert von den eleganten Proportionen der 1960er- und 1970er-Jahre, wirken sie kultiviert, feminin und zugleich modern.
Diese Rückbesinnung auf kleinere Formate steht im spannenden Dialog mit einem veränderten Unisex-Verständnis: Nachdem Frauen jahrzehntelang großformatige Herrenuhren trugen, entdecken Männer nun insbesondere bei Dresswatches zunehmend die Eleganz kleinerer Modelle zwischen 36 und 39 Millimetern, wodurch sich eine neue, harmonische Schnittmenge ergibt.
Ein weiterer prägender Trend ist die konsequente Hinwendung zu monochromen Looks. Zifferblatt und Armband verschmelzen dabei farblich zu einer Einheit, wodurch eine ruhige, fast skulpturale Wirkung entsteht. Oft sind diese Modelle als minimalistische Zweizeigeruhren gestaltet, um die Farbwirkung in den Vordergrund zu rücken. Besonders gefragt sind intensive Rottöne als Statement, aber auch ausdrucksstarkes Violett, Orange, Braun sowie tiefes Grün – und als All-Time- Klassiker Schwarz- und Blaunuancen. Besonders luxuriös: schimmernde Goldtöne in Zifferblatt und Band, die eine edle Symbiose aus Zeitmesser und Schmuckstück kreieren.
So zeigt sich die Damenuhr der Gegenwart als Ausdruck eines feinen Gespürs für Nuancen: leise, aber bestimmt, traditionsbewusst und doch überraschend modern als Hommage an die Zeit, die nicht laut sein muss, um unvergesslich zu wirken.