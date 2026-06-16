Tickende Kostbarkeiten

In der Welt der Luxusuhren ist derzeit eine faszinierende Bewegung zu beobachten. Während bahnbrechende neue Uhrwerke oder Modelle in diesem Jahr eher die Ausnahme bilden, liegt der Fokus der großen Manufakturen auf einer meisterhaften Evolution des Bestehenden. Es ist das Jahr der durchdachten Linienerweiterungen, subtiler Designverfeinerungen und einer neuen, selbstbewussten Interpretation von Weiblichkeit und Stil.

Ein zentrales Thema ist die faszinierende Vielfalt an Zifferblättern aus Natur- und Schmucksteinen. Bekannte Steine wie Onyx, Lapislazuli, Tigerauge, Malachit, Jade, Goldobsidian oder Opal kommen ebenso zum Einsatz wie Exoten, etwa Verdith, Pietersit, Sodalith oder Blutstein. Sie verleihen jeder Uhr eine individuelle Aura, kein Blatt gleicht dem anderen, jeder Zeitmesser ist ein Einzelstück. Ergänzt wird diese organische Ästhetik durch Aventuringlas, das mit seinem feinen Schimmer eine fast kosmische Tiefe erzeugt. Die Uhr wird so zum tragbaren Kunstwerk, das Natur und Handwerkskunst in sich vereint.

Parallel dazu erleben zierliche Gehäusegrößen ein bemerkenswertes Comeback. Modelle zwischen 20 und 28 Millimetern sind längst nicht mehr nur dem Abend oder der Schmuckuhr vorbehalten, sondern erobern den Alltag mit einer neuen Selbstverständlichkeit. Inspiriert von den eleganten Proportionen der 1960er- und 1970er-Jahre, wirken sie kultiviert, feminin und zugleich modern.