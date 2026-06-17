Auszeit im Einklang mit der Natur

Oftmals entdeckt man versteckte Luxusoasen dank Empfehlungen von Gleichgesinnten. So erfuhren wir von Jungunternehmer Hermann Berger, der es sich einst zur Aufgabe machte, seine Region wiederzubeleben. Das Hideaway Four-Elements by Berger vereint die vier Elemente dank smarter Architektur und prägender Geschichte. Die Chalets thronen über der Salza und liegen im letzten Urwaldgebiet Österreichs, nur zwei Autostunden von Wien: „Meine Heimat gibt mir immer wieder Kraft, und diese Energiequelle möchte ich den Besuchern näherbringen.“ Seit 2019 lebt er mit Partnerin Carmen Moser seinen Traum und erweckte die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde zum Leben.

Die Häuser, uneinsichtig und abgeschirmt, sind etwa 140 Quadratmeter groß und verfügen über einen eigenen Wellnessbereich und einen Hot Tub. Sie öffnen sich zum Fluss, dabei geben meterhohe Glasfronten den Blick auf die Natur frei. Im Stil von Jahrhundertarchitekt Geoffrey Bawa wurde der landschaftlichen Situation besonders Rechnung getragen, denn alle vier Objekte sind majestätisch in den Nationalparks Gesäuse und Kalkalpen platziert. Die Terrassen der Häuser „Wasser“ und „Luft“ ragen stolze sechzig Meter über dem Gebirgsfluss empor. Im September steht die Eröffnung eines weiteren Spabereichs samt beeindruckendem Infinitypool an. Entspannen und Loslassen gelingen hier in höchster Vollendung.