Auszeit im Einklang mit der Natur

Rückzugsorte abseits des Trubels und inmitten einzigartiger Landschaften liegen im Verborgenen. Die exklusivsten Hideaways Europas sind in der österreichischen Alpenlandschaft beheimatet.
Stille als neuer Luxus, die Kraft der Natur als Magnet. Die anspruchsvolle Klientel sucht nach Ruhe, Privatsphäre und Exklusivität in naturnaher Umgebung. Hideaways mutieren zum Reisetrend, denn die Anziehungskraft der Rückzugsorte liegt darin, mehr „Quality Time“ zu generieren. Es geht um die Abgeschiedenheit in modern interpretierten Chalets, die Komfort offerieren und die Rückbesinnung auf die Kraft der Natur forcieren. Die Alpenlandschaft in Österreich versteckt zahlreiche historische Herrenhäuser, luxuriöse Chalets und innovative Berghotels, die mit architektonischen Meisterwerken, imposantem Interiordesign, zeitgemäßer Technologien und sämtlichen Annehmlichkeiten aufwarten: luxuriöse Wellnessoasen, erstklassiger Kulinarik inklusive.
Architectural Wellbeing
Oftmals entdeckt man versteckte Luxusoasen dank Empfehlungen von Gleichgesinnten. So erfuhren wir von Jungunternehmer Hermann Berger, der es sich einst zur Aufgabe machte, seine Region wiederzubeleben. Das Hideaway Four-Elements by Berger vereint die vier Elemente dank smarter Architektur und prägender Geschichte. Die Chalets thronen über der Salza und liegen im letzten Urwaldgebiet Österreichs, nur zwei Autostunden von Wien: „Meine Heimat gibt mir immer wieder Kraft, und diese Energiequelle möchte ich den Besuchern näherbringen.“ Seit 2019 lebt er mit Partnerin Carmen Moser seinen Traum und erweckte die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde zum Leben.
Die Häuser, uneinsichtig und abgeschirmt, sind etwa 140 Quadratmeter groß und verfügen über einen eigenen Wellnessbereich und einen Hot Tub. Sie öffnen sich zum Fluss, dabei geben meterhohe Glasfronten den Blick auf die Natur frei. Im Stil von Jahrhundertarchitekt Geoffrey Bawa wurde der landschaftlichen Situation besonders Rechnung getragen, denn alle vier Objekte sind majestätisch in den Nationalparks Gesäuse und Kalkalpen platziert. Die Terrassen der Häuser „Wasser“ und „Luft“ ragen stolze sechzig Meter über dem Gebirgsfluss empor. Im September steht die Eröffnung eines weiteren Spabereichs samt beeindruckendem Infinitypool an. Entspannen und Loslassen gelingen hier in höchster Vollendung.
LUXUSCHALETS ÜBER DER SALZA-SCHLUCHT.
Die Magie liegt im Verborgenen.
Als kleinstes in Abgeschiedenheit liegendes Alpine Hide auf 1.550 Metern Höhe ist auch das eriro ein Ort der Regeneration und Stille. Die Architektur würdigt die Ästhetik ursprünglicher Strukturen des hochalpinen Raums. Das Interieur ist puristisch, drei typisch alpine Satteldächer symbolisieren das Zusammenspiel der beteiligten Bauherren und fügen sich schützend aneinander.
Die Gäste genießen Wellness vom Feinsten, ob im Panoramapool mit Blick auf die majestätischen Gipfel der Tiroler Alpen, im unterirdischen Meditationspool oder in den Saunalandschaften mit einem Wasserfall in Form einer Felsendusche. Ganz gleich, für welches Hideaway man sich auch entscheiden mag, verlassen wird man es mit einer Leichtigkeit und einem Zustand des Geerdetseins.
EXKLUSIVES RÜCKZUGSZIEL.
Österreichs schönste Rückzugsorte
1. Golden Hill/ Nikolai im Sausal. Fünf exklusive Country-Chalets und ein Premium-Chalet, private Spas, Schwimmteiche, Infinitypools und Private Dining.
2. Le Chalet/Oberlech. Hochkarätiges Luxushotel mit der bedingungslosen Privatsphäre eines Chalets, inklusive privatem First-Rate-Chef-de-Cuisine.
3. Monte Styria/Mariazell. Premium-Chalets und Junior-Suiten inkl. Sauna, Panoramablick, Skypool, Conciergeservice und regionaler Kulinarik.
montestyria.at
4. INNs Holz/Mühlviertel. Luxus und Wellness im privaten Chaletdorf im Böhmerwald mit Private Spa und saisonalen Gourmet-Highlights.
5. Hotel im Glashaus/ Pogusch. Nachhaltige Landwirtschaft trifft auf Luxushotellerie, Glashausblick auf den Sternenhimmel und Gourmetmenü.