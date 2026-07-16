Zwischen Flüstern und Furor

Das beginnt beim Jet-Feeling im Cockpit, seit jeher ein Lambo-Asset: Der SE bietet die bekannten fliegermäßigen Bedienelemente, der linke Hebel dient nun der Adjustierung des Hybrid-Antriebs (auf Wunsch kann beispielsweise die Batterie mit dem Verbrenner geladen werden) und nicht mehr von Lenkung und Fahrwerk. Alles hier ist italienische Leidenschaft: Es gibt zahlreiche Fahrmodi, die hier Anima heißen, also Seele (das steht wirklich so am entsprechenden Hebel): Strada, Sport und Corsa, und auch Sabbia, Terra und Neve, besonders Lambo ist aber der Modus Ego. Er wird über eine eigene, separate Taste aktiviert. Drei Kategorien zur Personalisierung stehen bereit, ESP, Antrieb und Fahrwerk, die dann abgespeichert und aktiviert werden können. Das ist simpler als bei anderen Super-SUVs wie dem BMW XM mit seinen zahlreichen Einstellmöglichkeiten, die man erst einmal durchblicken muss. Der Urus hingegen versucht, den Fahrer niemals in Verlegenheit zu bringen. Er ist der Held der Lambo-Sage, und so fühlt er sich auch beim Fahren an. Das Besondere an dem neuen Antriebsstrang ist nicht nur der Elektromotor im Gehäuse der Automatik, sondern der Allradantrieb mit Frontdifferenzial und elektronischem Hang-on-Zentraldifferential mit Torque Vectoring hinten. Das Ergebnis: Der Urus SE mag den Powerdrift, auch dank elektronischem Sperrdifferenzial im Heck.

Dazu kommt das Fahrwerk mit seiner 48-V-Elektronik, welche die aktiven Stabilisatoren steuert und auf die Bewegungen des Fahrwerks (Nicken, Gieren und Rollen) eingeht. Man muss ja immer brav sein auf der Straße, aber: Dieses Auto kann wild sein. Es nimmt einem zwar viel Verantwortung ab, wirkt manchmal etwas distanziert, ist dabei aber nie langweilig.

Das Fahrverhalten ist bei einem Lamborghini aber nicht primär, neben dem Design steht in erster Linie der Antrieb im Mittelpunkt: Die E-Maschine drückt vom Stand weg spürbar, der V8 ist dennoch deutlich präsenter als bei vergleichbaren Super-SUVs. Gut: Ein bisschen Fake-Sound ist schon beigemischt, dieser ist auch im reinen E-Modus etwas zu präsent: Wenn schon im E-Modus durch die Stadt, dann bitte flüsterleise.