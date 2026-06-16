Der perfekte Auftritt

Vom Neujahrskonzert über den Opernball, die Romy-Gala und die Fête Impériale bis zu den Salzburger Festspielen – in Österreich bieten das ganze Jahr über elegante Anlässe mannigfaltige Gelegenheiten, die schönsten Roben auszuführen. Über Dos and Don’ts bei Abendkleidern wird gerne diskutiert. Dass es aber auch möglich ist, beim Schmuck danebenzugreifen, wird hingegen nur selten thematisiert.

Dabei gestaltet es sich verhältnismäßig einfach, zumindest die wichtigsten Regeln einzuhalten, um einen rundum gelungenen Auftritt hinzulegen: Zum einen sollte der ausgewählte Schmuck unbedingt sowohl zum Stil als auch zur Farbe des Kleides passen. Das bedeutet beispielsweise: Zu einem geometrisch geschnittenen Kleid passt kein filigraner Blütenschmuck, zu einer romantischen Spitzenrobe passen hingegen keine geradlinigen, allzu schlichten Schmuckstücke. Stilbrüche und Kontrastfarben sind natürlich erlaubt, das Konzept muss sich aber schlüssig darstellen und für das gesamte Styling gelten. Keine Experimente und keine halbherzigen Kombinationen! Der Gesamteindruck ist nur atemberaubend, wenn eine nachvollziehbare Styling-Idee zu erkennen ist und alles mit Überzeugung getragen wird. Wer sich nicht wohlfühlt, strahlt dieses Missbehagen auch aus – diese Regel gilt für Kleid, Juwelen, Schuhe und Clutch gleichermaßen. Apropos: Kleine Täschchen in Gold oder Silber sind sehr beliebt – es wirkt aber nur stimmig, wenn Schuhe, Tasche und Schmuck farblich zusammenpassen.