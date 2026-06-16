Der perfekte Auftritt

Der Wahl des zu Anlass und Trägerin passenden Abendkleides wird meist viel mehr Beachtung geschenkt als der Selektion der begleitenden Accessoires. Vor allem der Schmuck prägt jedoch das Gesamtbild ganz entscheidend.
Vom Neujahrskonzert über den Opernball, die Romy-Gala und die Fête Impériale bis zu den Salzburger Festspielen – in Österreich bieten das ganze Jahr über elegante Anlässe mannigfaltige Gelegenheiten, die schönsten Roben auszuführen. Über Dos and Don’ts bei Abendkleidern wird gerne diskutiert. Dass es aber auch möglich ist, beim Schmuck danebenzugreifen, wird hingegen nur selten thematisiert.
Dabei gestaltet es sich verhältnismäßig einfach, zumindest die wichtigsten Regeln einzuhalten, um einen rundum gelungenen Auftritt hinzulegen: Zum einen sollte der ausgewählte Schmuck unbedingt sowohl zum Stil als auch zur Farbe des Kleides passen. Das bedeutet beispielsweise: Zu einem geometrisch geschnittenen Kleid passt kein filigraner Blütenschmuck, zu einer romantischen Spitzenrobe passen hingegen keine geradlinigen, allzu schlichten Schmuckstücke. Stilbrüche und Kontrastfarben sind natürlich erlaubt, das Konzept muss sich aber schlüssig darstellen und für das gesamte Styling gelten. Keine Experimente und keine halbherzigen Kombinationen! Der Gesamteindruck ist nur atemberaubend, wenn eine nachvollziehbare Styling-Idee zu erkennen ist und alles mit Überzeugung getragen wird. Wer sich nicht wohlfühlt, strahlt dieses Missbehagen auch aus – diese Regel gilt für Kleid, Juwelen, Schuhe und Clutch gleichermaßen. Apropos: Kleine Täschchen in Gold oder Silber sind sehr beliebt – es wirkt aber nur stimmig, wenn Schuhe, Tasche und Schmuck farblich zusammenpassen.
Die Form des Dekolletés bestimmt auch die Form des Colliers. Schulterfreie Kleider bieten die größte Freiheit in der Kombination. Der Schmuck sollte jedenfalls nicht am Rand des Kleides anstehen – außer es handelt sich um einen Choker, der quasi den Abschluss eines hochgeschlossenen Kleides bilden darf. Y-Colliers und lange Ketten mit Anhängern passen perfekt zu tiefen Ausschnitten, können aber auch verkehrt getragen werden, um einen tiefen Rückenausschnitt noch zusätzlich zu betonen. Wer wenig Ausschnitt zeigt oder keine Colliers liebt, wählt einfach besonders dekorativen Ohrschmuck, der auch etwas üppiger ausfallen darf, und passenden Armschmuck.
Die Schmuckredaktion des trend.LUXURY hat sich unter anderem am Wiener Opernball, bei den Osterfestspielen in Salzburg und bei internationalen Events umgesehen und viele gelungene Stylings entdeckt. Lassen Sie sich gerne inspirieren!