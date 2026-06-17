Luxus auf Schienen

Are Trains Now the Most Luxurious Way to Travel?“, fragte neulich die „New York Times“, beantwortete die Frage sogleich mit einem emphatischen Ja und zählte mehrere Fahrten auf, von Angola bis Turkmenistan, die diese Feststellung untermauern. Dem trend.-Traveller gefiel das. Dass er sehr gerne mit der Eisenbahn unterwegs ist, lieber als mit irgendeinem anderen Fortbewegungsmittel, ist kein Geheimnis. Bahnfahren, pflegt er zu schreiben, ist die wohl zivilisierteste Form des Reisens. Auch wenn er lieber mit ganz regulären Zügen unterwegs ist, bei denen man die Fahrt nach Belieben unterbrechen und eher Land und Leute kennenlernen kann als mit jenen Zügen, aus denen man die „wirkliche Welt“ bloß durch die Scheiben der Fenster sieht: Dem diskreten Charme der dekadenten und nostalgiegewürzten Luxuszüge kann auch er sich nicht entziehen. Und so blickt er mit Neugierde auf diese neuen Züge, die gerade auf Europas schönsten Bahnstrecken unterwegs sind.