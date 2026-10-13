PORR-Chef Karl-Heinz Strauss: „Wir haben keine Baukrise, sondern eine Wohnbaukrise“

Während die heimische Bauwirtschaft mit einer angespannten Marktlage kämpft, meldet die PORR Rekordzahlen. Für CEO und Miteigentümer Karl-Heinz Strauss ist das kein Widerspruch. „Wir haben keine Baukrise, sondern wir haben eine Wohnbaukrise beziehungsweise Immobilienkrise“, stellt er im Gespräch mit trend.-Geschäftsführer Ralf B. Six klar.

Vor allem im privaten Wohnbau sei die Situation schwierig. Gleichzeitig sieht Strauss enormes Potenzial im Infrastrukturbereich. In Polen, Tschechien und Rumänien herrsche aufgrund umfangreicher Investitionen geradezu „Goldgräberstimmung“. Deutschland werde künftig zur größten Baustelle Europas.

Österreichs Problem: Bürokratie und hohe Kosten

Deutliche Worte findet Strauss für den Wirtschaftsstandort Österreich. Trotz guter Infrastruktur, qualifizierter Arbeitskräfte und günstiger geografischer Lage sieht er erhebliche Wettbewerbsnachteile. Zu hohe Strompreise, steigende Kosten und eine ausgeprägte Bürokratie würden Investitionen erschweren.

Seine Forderung: schnellere Entscheidungen, weniger Bürokratie und ein langfristiger Zehnjahresplan, der Österreichs wirtschaftliche Stärken in den Mittelpunkt stellt.

KI verändert die Bauwirtschaft – der Mensch bleibt entscheidend

Auch künstliche Intelligenz spielt bei der PORR längst eine Rolle. Von der Maschinenverwaltung über Vertragsprüfungen bis zur Unterstützung bei Ausschreibungen setzt der Konzern auf digitale Lösungen.

Strauss ist überzeugt, dass KI Planungs- und Managementprozesse effizienter machen wird. Die Verantwortung bleibe jedoch beim Menschen. Für künftige Führungskräfte seien deshalb praktische Fähigkeiten, soziale Intelligenz und Empathie entscheidend. Sein Credo: „Wissen ist wohlfeil, Können ist alles.“

Was erfolgreiche Führung ausmacht

Seit 2010 steht Strauss an der Spitze der PORR. Im Podcast erzählt er auch von beruflichen Rückschlägen, seiner Zeit im Bankgeschäft und dem Weg zum Konzernchef. Entscheidend für seinen Erfolg seien Vertrauen, klare Ziele und der respektvolle Umgang miteinander.

Wie Strauss die Zukunft des Bauens einschätzt, warum er auf langfristige Strategien setzt und welchen Rat er jungen Führungskräften gibt, erfahren Sie im vollständigen trend. CEO to CEO Talk mit Ralf B. Six.