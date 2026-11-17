Wie führt man ein Unternehmen durch eine Zeit, in der Klimakrise, wirtschaftliche Unsicherheit, technologische Veränderungen und das Tagesgeschäft gleichzeitig Aufmerksamkeit verlangen? Unter dem Titel „Leadership in the Age of Transformation“ brachten Glacier und ING am 22. Oktober in Wien rund 30 GeschäftsführerInnen und VorständInnen aus Industrie, Versicherungswirtschaft, Finanzsektor, Bauwirtschaft, Technologie und öffentlichem Sektor zusammen.

Einen inhaltlichen Impuls zum Auftakt gab Kilian Kaminski von refurbed. Im Mittelpunkt des Abends stand eine Frage, die viele Unternehmen derzeit beschäftigt: Wie gelingt es, langfristige Veränderung voranzutreiben, ohne dabei die wirtschaftliche Realität aus den Augen zu verlieren?

Marina Kobakova, ad interim Country Manager of ING Austria and Country Manager of ING Bulgaria, brachte die Herausforderung für Führungskräfte auf den Punkt: „Unsicherheit mit Resilienz und Ambition navigieren, um weiter erfolgreich zu sein.“

Dass Nachhaltigkeit Teil unternehmerischer Verantwortung sein muss, stand in dieser Runde kaum zur Debatte. Vielmehr ging es darum, wie weit Unternehmen bereit sind, für die Transformation zu gehen – und was passiert, wenn langfristige Ziele auf kurzfristige wirtschaftliche Interessen treffen. Tina Deutsch vom KONTEXT Institut plädierte dafür, Nachhaltigkeit als Teil der Antwort auf bestehende Krisen zu verstehen: „Jede Krise wäre leichter zu lösen, wenn die Ökologisierung als Teil der Lösung gesehen würde.“