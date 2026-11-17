Die einfachen Schritte sind gemacht. Jetzt beginnt der Teil der nachhaltigen Transformation, der Unternehmen echte Entscheidungen abverlangt. Beim CEO Dinner von Glacier und ING diskutierten rund 30 Führungskräfte darüber, wie sich langfristige Veränderung, wirtschaftlicher Druck und Wettbewerbsfähigkeit vereinbaren lassen.
Wie führt man ein Unternehmen durch eine Zeit, in der Klimakrise, wirtschaftliche Unsicherheit, technologische Veränderungen und das Tagesgeschäft gleichzeitig Aufmerksamkeit verlangen? Unter dem Titel „Leadership in the Age of Transformation“ brachten Glacier und ING am 22. Oktober in Wien rund 30 GeschäftsführerInnen und VorständInnen aus Industrie, Versicherungswirtschaft, Finanzsektor, Bauwirtschaft, Technologie und öffentlichem Sektor zusammen.
Einen inhaltlichen Impuls zum Auftakt gab Kilian Kaminski von refurbed. Im Mittelpunkt des Abends stand eine Frage, die viele Unternehmen derzeit beschäftigt: Wie gelingt es, langfristige Veränderung voranzutreiben, ohne dabei die wirtschaftliche Realität aus den Augen zu verlieren?
Marina Kobakova, ad interim Country Manager of ING Austria and Country Manager of ING Bulgaria, brachte die Herausforderung für Führungskräfte auf den Punkt: „Unsicherheit mit Resilienz und Ambition navigieren, um weiter erfolgreich zu sein.“
Dass Nachhaltigkeit Teil unternehmerischer Verantwortung sein muss, stand in dieser Runde kaum zur Debatte. Vielmehr ging es darum, wie weit Unternehmen bereit sind, für die Transformation zu gehen – und was passiert, wenn langfristige Ziele auf kurzfristige wirtschaftliche Interessen treffen. Tina Deutsch vom KONTEXT Institut plädierte dafür, Nachhaltigkeit als Teil der Antwort auf bestehende Krisen zu verstehen: „Jede Krise wäre leichter zu lösen, wenn die Ökologisierung als Teil der Lösung gesehen würde.“
Wenn die einfachen Lösungen nicht mehr reichen
„Die Low-hanging Fruits sind abgeräumt. Der nächste Schritt beginnt dort, wo es wehtut — dort liegt die echte Wirkung“, formulierte Gregor Pilgram von Generali eine der zentralen Erkenntnisse des Abends.
Denn viele der leichter umsetzbaren Maßnahmen sind bereits erfolgt. Was nun ansteht, greift tiefer in bestehende Strukturen ein. Nachhaltige Transformation wird damit zunehmend zu einer Frage wirtschaftlicher Entscheidungen und der Bereitschaft, etablierte Geschäftsmodelle auf den Prüfstand zu stellen.
Wie viel Geschäft sind Unternehmen bereit aufzugeben? Wie weit müssen sie ihr Geschäftsmodell verändern, um langfristig Wirkung zu erzielen? Fragen wie diese zeigen, dass Nachhaltigkeit längst nicht mehr nur eine Frage von Zielsetzungen und Absichtserklärungen ist. Entscheidend wird, welche Konsequenzen Unternehmen tatsächlich daraus ziehen.
Zwischen Wettbewerbsdruck und Regulierung
Besonders deutlich werden die Zielkonflikte dort, wo nachhaltige Investitionen auf internationale Märkte treffen. Europäische Unternehmen stehen vor der Herausforderung, höhere Anforderungen zu erfüllen, während Wettbewerber in anderen Regionen nicht zwangsläufig denselben Rahmenbedingungen unterliegen.
Christoph Franke von Welser Profile beschrieb dieses Spannungsfeld am Beispiel von emissionsreduziertem Stahl. Während das Familienunternehmen in nachhaltigere Materialien investieren kann, bleibt die Frage offen, wie sich solche Investitionen im internationalen Wettbewerb rechnen, wenn Kunden in anderen Märkten nicht bereit sind, höhere Preise zu bezahlen. Für Franke ist deshalb klar: „Die Aufgabe ist, wettbewerbsfähig zu bleiben und trotzdem Wirkung zu haben.“
Auch die Rolle der Regulierung wurde diskutiert. Einerseits können klare Rahmenbedingungen Unternehmen bei weitreichenden Veränderungen Orientierung geben. Andererseits stellen komplexe Vorgaben eine zusätzliche Herausforderung dar. In der Diskussion wurde deshalb auch die Forderung nach einfacheren Regeln laut, die Unternehmen eine Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen erleichtern sollen.
Die unterschiedlichen Perspektiven zeigen, dass es für nachhaltige Transformation keine einheitliche Lösung gibt. Während Regulierung Veränderung unterstützen kann, bleiben Fragen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und der wirtschaftlichen Umsetzung bestehen.
Fokus wird zur Führungsaufgabe
Neben wirtschaftlichen und regulatorischen Fragen zog sich ein weiteres Thema durch den Abend: Wie schaffen es Führungskräfte, angesichts immer neuer Herausforderungen den Fokus zu behalten?
Klimathemen konkurrieren mit Lieferkettenproblemen, Fachkräftemangel, Energiepreisen und den Veränderungen durch künstliche Intelligenz. Unternehmen müssen kurzfristig handlungsfähig bleiben und gleichzeitig Entscheidungen treffen, deren Wirkung sich möglicherweise erst in vielen Jahren zeigt.
Marc Attinger von Philip Morris Austria unterstrich deshalb die Bedeutung einer langfristigen Perspektive: „Ein Umbau dieser Größenordnung misst sich nicht in Quartalen. Er braucht einen Kurs, der auch dann hält, wenn kurzfristig anderes dringlicher wirkt.“
Wie wichtig dabei klare Prioritäten sind, verdeutlichte auch das Beispiel von refurbed. Das Unternehmen wurde profitabel, nachdem Nebeninitiativen gestrichen und das Kerngeschäft geschärft worden waren. Kilian Kaminski brachte den dahinterstehenden Gedanken auf eine einfache Formel: „Die Mission zuerst, das Ego zuletzt.“
Damit rückt eine wesentliche Aufgabe der Unternehmensführung in den Vordergrund: Nicht alles gleichzeitig anzugehen, sondern jene Themen zu identifizieren, bei denen tatsächlich Wirkung erzielt werden kann. Denn eine langfristige Strategie allein reicht nicht aus. Transformation muss im Unternehmen verankert und von den Mitarbeitenden im Alltag umgesetzt werden.
Rainhard Fuchs von Glacier sieht darin einen entscheidenden Erfolgsfaktor: „Eine Transformation dieser Größenordnung entscheidet sich an der Spitze. Getragen wird sie von den Mitarbeitenden, die sie jeden Tag umsetzen – das sehen wir bei Glacier täglich.“
Veränderung braucht Zuversicht
Dabei geht es nicht nur um Strategien, Investitionen und regulatorische Rahmenbedingungen. Entscheidend ist auch, wie Führungskräfte ihre Teams durch Phasen der Unsicherheit begleiten.
Marina Kobakova von ING sieht darin eine wesentliche Verantwortung des Managements: „Führung muss Zuversicht geben, dass Veränderung Chancen bringt. Teams fühlen sich in Unsicherheit unwohl.“
Auch die Finanzwirtschaft spielt bei der Umsetzung eine wichtige Rolle. Diskutiert wurde unter anderem, wie sich Nachhaltigkeit stärker in Finanzierungs- und Kreditstrukturen integrieren lässt, ohne zusätzliche Hürden für Unternehmen zu schaffen.
Der branchenübergreifende Austausch machte deutlich, wie ähnlich die grundlegenden Herausforderungen trotz unterschiedlicher Ausgangsbedingungen sind. Ob Industrie, Versicherung oder Finanzwirtschaft: Überall müssen Führungskräfte langfristige Ziele mit kurzfristigen wirtschaftlichen Anforderungen in Einklang bringen.
Eine einfache Antwort darauf gab es beim CEO Dinner nicht. Dafür wurde deutlich, wo die entscheidende Herausforderung liegt: Nachhaltige Transformation zeigt ihre Substanz nicht bei den Maßnahmen, die sich problemlos umsetzen lassen. Sondern dort, wo Unternehmen bereit sein müssen, schwierige Entscheidungen zu treffen.
In Kooperation mit Glacier und ING.