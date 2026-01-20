Pfand als Alltagsproblem: Wiener Start-up bringt System ins Leergut

Genau hier setzt bringbag® an. Das österreichische Startup hat ein Ordnungssystem entwickelt, das auf die neuen Anforderungen des Pfandsystems zugeschnitten ist. Ziel: Pfandgebinde so zu sammeln und zurückzubringen, dass es im Alltag nicht mehr nach Chaos aussieht – und sich auch nicht so anfühlt.

„Das Pfandsystem hat das Verhalten der Menschen verändert, aber keine Lösung für den Alltag mitgeliefert“, sagt Gernot Glasl, Gründer von bringbag®. „Viele wollen alles richtig machen, aber sie haben schlicht keine geeignete Möglichkeit, Flaschen und Dosen ordentlich, platzsparend und sauber zu sammeln und zu transportieren. Genau diese Lücke wollten wir schließen.“