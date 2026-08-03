Izdebski: „Ein Exit ist mehr als Geld“

Einer Ihrer ersten Geldgeber Johann „Hansi“ Hansmann hat einmal über Sie gesagt, dass er Sie als Gründer schätzen würde, weil Sie Erfahrungen mitbrächten, die andere erst machen müssen und ein guter Verkäufer sind. Hat das Learning by Suffering wirklich geholfen?

Hansmann, Kalteis und Altrichter sind Menschen, die sich selten Businesspläne und Excelsheets anschauen, sondern in Menschen, in Unternehmer investieren, denen sie etwas zutrauen. Die reden mit dir über Gott und die Welt und entscheiden dann. Es sind aber nicht nur die bekannten Investoren, die hinter Unternehmen wie dem unseren stehen. Es sind Aktionäre wie der Wiener Anwalt Dr. Milavec, die nicht in den Medien sind oder sein wollen und die im Hintergrund oft extrem mitziehen, Dinge ermöglichen oder überzeugen, wenn es schwierig ist. Ich habe nie mit ihrem Geld gezockt und wirklich versucht, extrem sorgsam damit zu handeln. Gleichzeitig waren wir gezwungen, innovativ zu sein und Risiken einzugehen: Wir haben 18 Übernahmen gemacht und die allermeisten waren wirklich gut. Ein paar Mal haben wir auch ins Klo gegriffen.

Die Auf und Abs bleiben einem aber auch in der zweiten Runde nicht erspart. Beim Geschäftsmodell wurde nachjustiert. Techbold hat anfangs auch noch Handyreparaturen angeboten.

Unvorstellbar, was mir damals eingefallen ist. Das war der Teil von Damian, der noch bei der Ditech hängen geblieben ist. Wir haben Crypto Mining Server gebaut und Computerreparaturen gemacht. Aus Skalierungsperspektive war das natürlich Schwachsinn. Zum Start versucht man aber einfach alle Variablen auszuschalten und das zu machen, wo man sich am sichersten fühlt. Mit der Zeit haben wir kontinuierlich die Managed Services ausgebaut, extrem coole Kunden gewonnen und uns wiederkehrende Einnahmen gesichert. Die Phase der Selbstfindung beim Geschäftsmodell hat schon viel Geld und Zeit gekostet am Anfang. Ich habe aber früh erkannt, dass sich Cybersecurity beim Mittelstand massiv entwickeln wird. Mein Gefühl hat mir gesagt, dass das Thema dermaßen aufschlagen wird, dass die Kleinen und Mittleren einen Partner brauchen.

Sie haben viel Erfahrung mitgebracht, manche Fehler macht man trotzdem zweimal.

Manche habe ich sicher vierzigmal gemacht. Wissen schützt nicht vor Fehlern, auf der Suche nach Lösungen kann immer was passieren. Anders als beim ersten Mal habe ich aber Strukturen eingebaut, um gewisse Fehler nicht mehr zu machen. Bei Ditech hatte ich keine Kontrollinstanzen, war Alleinherrscher. Bei Techbold habe ich aus der Intuition eine AG gebaut, hatte einen Aufsichtsrat und mehrere Eigentümer. Allein der Aufsichtsrat war ein juristischer Käfig. Meine Leine war schon deutlich kürzer. Unser Aufsichtsrat war immer ein Sparringspartner, die haben Fragen gestellt, die haben weh getan.

Wie oft war die Techbold in Gefahr?

Die ersten drei Jahre waren wir jedes Quartal in Gefahr. Am 15. hast du kein Geld für die Umsatzsteuer und am 30. keines für die Gehälter. Ein Selbstläufer war das nie. Die Übernahmen haben viel Kraft und Substanz gekostet. Allein 2024 haben wir fünf Firmen gekauft. Das muss das Team und die Organisation verdauen. Der zweite große Unterschied war, dass ich Gerald Reitmayr im Cockpit hatte. Du brauchst jemanden, der mit dir Tag und Nacht an der Front steht, aber jemanden, an dem du dich reiben kannst, der dir Konter gibt – die Suche nach Kompromissen macht das gemeinsame Ergebnis deutlich besser. Es hat uns auch den Exit erleichtert. Ich habe mich vor einem Jahr zurückgezogen in den Aufsichtsrat, für zwei Themen: die Einführung von KI-Systemen und die Suche nach einem neuen Eigentümer. Gerald leitet das operative Geschäft, unser CFO Matthias Stieber verantwortet Finanzen und Sales, die Firma läuft also auch ohne mich und für den Käufer war es die Voraussetzung, ein funktionierendes Managementteam übernehmen zu können.