Gesundheit ist eine Frage der Struktur, nicht des Yoga-Kurses

Monika Edlinger, MBA :

Der größte Hebel liegt im Raum des Selbst. Leadership wird oft als permanentes Handeln im Außen missverstanden. Doch Wirkung beginnt in der Präsenz des Einzelnen. Wenn eine Führungskraft den Kontakt zu sich selbst verliert, kann sie keinen sicheren Raum der Begegnung für das Team halten. Viele Führungskräfte managen nur noch, statt präsent zu sein. Das ist energetisch hoch ineffizient – wie ein Motor, der ohne Öl läuft. Es entsteht Hitze durch Reibung, aber keine echte Bewegung.