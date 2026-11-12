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Die Zurich Insurance Group hat in den ersten neun Monaten die Bruttoprämien im Kerngeschäft Schaden- und Unfallversicherung um sieben Prozent auf den Rekordwert von 42,1 Mrd. Dollar (37,8 Mrd. Euro) gesteigert. Das Wachstum sei unter anderem auf die anhaltend starke Nachfrage im Global-Specialty-Geschäft zurückzuführen, teilte das Unternehmen mit.

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