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Zurich meldet Rekordprämien in Schadenversicherung

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Bruttoprämien stiegen im Kerngeschäft um 7% auf 42,1 Mrd. Dollar
 © AFP, FABRICE COFFRINI, APA
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Die Zurich Insurance Group hat in den ersten neun Monaten die Bruttoprämien im Kerngeschäft Schaden- und Unfallversicherung um sieben Prozent auf den Rekordwert von 42,1 Mrd. Dollar (37,8 Mrd. Euro) gesteigert. Das Wachstum sei unter anderem auf die anhaltend starke Nachfrage im Global-Specialty-Geschäft zurückzuführen, teilte das Unternehmen mit.

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Die Solvenzquote gemäß Swiss Solvency Test (SST) lag Ende September bei 271 Prozent und damit knapp über den Analystenschätzungen von 269 Prozent nach einer firmeneigenen Umfrage. Konzerngewinnzahlen werden für das dritte Quartal nicht bekanntgegeben. Am 17. November veranstaltet Zurich Insurance einen Investorentag.

LAUSANNE - SCHWEIZ: FOTO: APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI

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