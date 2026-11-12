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Abschied von Kohlekraftwerken belastet Energiekonzern EnBW

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Operatives Ergebnis sank in ersten 3 Quartalen um 12 % auf 3,2 Mrd.
 © AFP, THOMAS KIENZLE, APA
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Der deutsche Energiekonzern EnBW hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 unter anderem wegen des Ausscheidens von Braun- und Steinkohlekapazitäten weniger verdient und ist bei der Jahresprognose vorsichtiger. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) werde nun am unteren Ende der Prognose-Bandbreite von 4,6 bis 5,1 Mrd. Euro erwartet.

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Von Jänner bis Ende September schrumpfte das operative Ergebnis um 12,1 Prozent auf rund 3,2 Mrd. Euro. Wie bereits in den Vorquartalen seien die Ergebnisse durch geringere Erlöse aus der Vermarktung der erzeugten Strommengen sowie den Rückgang der Kohlekraftwerkskapazität belastet worden.

Gründe für diesen Rückgang seien im Wesentlichen der Verkauf des Braunkohlekraftwerks Lippendorf und die Überführung des Steinkohlekraftwerks Heilbronn in die Netzreserve gewesen. Zudem ging die Stromproduktion aus Laufwasserkraftwerken aufgrund einer deutschlandweit niedrigen Wasserführung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. Das bereinigte EBITDA des Segments Nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur schrumpfte auf 992 Mio. Euro nach 1,59 Mrd. Euro vor Jahresfrist.

STUTTGART - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/THOMAS KIENZLE

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