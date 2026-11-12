Von Jänner bis Ende September schrumpfte das operative Ergebnis um 12,1 Prozent auf rund 3,2 Mrd. Euro. Wie bereits in den Vorquartalen seien die Ergebnisse durch geringere Erlöse aus der Vermarktung der erzeugten Strommengen sowie den Rückgang der Kohlekraftwerkskapazität belastet worden.

Gründe für diesen Rückgang seien im Wesentlichen der Verkauf des Braunkohlekraftwerks Lippendorf und die Überführung des Steinkohlekraftwerks Heilbronn in die Netzreserve gewesen. Zudem ging die Stromproduktion aus Laufwasserkraftwerken aufgrund einer deutschlandweit niedrigen Wasserführung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. Das bereinigte EBITDA des Segments Nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur schrumpfte auf 992 Mio. Euro nach 1,59 Mrd. Euro vor Jahresfrist.