"Wir haben ein starkes drittes Quartal erzielt dank deutlich höherer Spotraten, einer robusten Nachfrage und einer hohen Kapazitätsauslastung", so Vorstandschef Rolf Habben Jansen. Während die Transportmenge bei etwa 3,4 Millionen Standardcontainern (TEU) stagnierte, kletterte der Umsatz um fast 28 Prozent auf knapp sechs Milliarden Euro. Die Frachtrate lag demnach bei durchschnittlich 1.808 Dollar (1.625 Euro) je TEU nach 1.413 Dollar im Vorjahreszeitraum - ein Anstieg von ebenfalls knapp 28 Prozent. Habben Jansen betonte, die gute Geschäftsentwicklung gehe auch auf den Ausbau des globalen Terminalportfolios zurück. "Gleichzeitig sind die Stückkosten aufgrund geopolitischer Spannungen und operativer Beeinträchtigungen weiterhin unter Druck." Deshalb werde eine strikte Kostendisziplin gewahrt.

Die Schifffahrt navigiert schon seit Jahren im Sturm internationaler Konflikte, die den Verkehr auf wichtigen Seewegen wie der Straße von Hormus am Persischen Golf und dem Suezkanal stark einschränken. Im Fall des an das Rote Meer grenzenden Suezkanals fahren viele Schiffe Umwege um die Südspitze Afrikas, was die Kosten und den CO2-Ausstoß der Schiffe - aber eben auch die Frachtraten - in die Höhe treibt. Zusammen mit einer hohen Nachfrage vor allem in Asien wirkt sich dies nun positiv für die Reedereien aus. Zu Beginn des Jahres hatte Hapag-Lloyd noch befürchtet, dass 2026 ein Milliardenverlust auflaufen könnte. Doch am Mittwoch hatte das Unternehmen seine Gewinnprognose zum dritten Mal angehoben und erwartet nun ein EBIT von 1,7 bis 2,1 Mrd. Euro.