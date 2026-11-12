Salzgitter hatte bereits Ende Oktober vorläufige Zahlen vorgelegt und die Prognose dank guter Geschäfte und der Übernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) angehoben. Das Unternehmen erwartet für 2026 ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) zwischen 800 und 875 Mio. Euro.

"Die Entwicklung in den ersten neun Monaten zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte Vorstandschef Gunnar Groebler. Die Ergebnisse hätten sich in allen Geschäftsbereichen verbessert. Mit dem vollständigen Erwerb der HKM habe der Konzern einen strategisch wichtigen Schritt für seine Stahlaktivitäten vollzogen. Salzgitter hatte sich im Juli mit Thyssenkrupp und Vallourec darauf geeinigt, deren Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen zu übernehmen und alleiniger Eigentümer zu werden.