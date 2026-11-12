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Salzgitter erzielte in ersten drei Quartalen Nettogewinn

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Konzernergebnis des Stahlkonzerns belief sich auf gut 177 Mio. Euro
 © AFP, MORRIS MAC MATZEN, APA
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Der deutsche Stahlkonzern Salzgitter hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 unter dem Strich schwarze Zahlen geschrieben. Das Konzernergebnis belief sich auf 177,2 Millionen Euro, wie aus dem Bericht über den Zeitraum Jänner bis Ende September hervorging. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 48,5 Mio. Euro eingefahren.

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Salzgitter hatte bereits Ende Oktober vorläufige Zahlen vorgelegt und die Prognose dank guter Geschäfte und der Übernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) angehoben. Das Unternehmen erwartet für 2026 ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) zwischen 800 und 875 Mio. Euro.

"Die Entwicklung in den ersten neun Monaten zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte Vorstandschef Gunnar Groebler. Die Ergebnisse hätten sich in allen Geschäftsbereichen verbessert. Mit dem vollständigen Erwerb der HKM habe der Konzern einen strategisch wichtigen Schritt für seine Stahlaktivitäten vollzogen. Salzgitter hatte sich im Juli mit Thyssenkrupp und Vallourec darauf geeinigt, deren Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen zu übernehmen und alleiniger Eigentümer zu werden.

SALZGITTER - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/MORRIS MAC MATZEN

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