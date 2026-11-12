Ein entsprechendes Präparat von Novo Nordisk ist in der Volksrepublik noch nicht zugelassen. Eli Lilly hatte seinen Antrag zuerst eingereicht.

Das neue Medikament konkurriert in China um Marktanteile mit den wöchentlichen Abnehmspritzen von Novo, Pfizer und dem heimischen Unternehmen Innovent Biologics. Nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission Chinas könnte der Anteil der übergewichtigen oder fettleibigen Menschen dort bis zum Jahr 2030 auf über 65 Prozent steigen.