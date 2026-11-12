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Merck hebt Jahresziele erneut an

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Gute Geschäfte mit Medikamenten gegen seltene Erkrankungen
 © AFP, DANIEL ROLAND, APA
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Der deutsche Pharma- und Technologiekonzern Merck profitiert von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Halbleitermaterialien für Künstliche Intelligenz (KI) sowie guten Geschäften mit Medikamenten gegen seltene Erkrankungen. Das Unternehmen übertraf im Sommerquartal die Markterwartungen und hob bereits zum dritten Mal in diesem Jahr seine Jahresziele an.

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Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Merck nun mit einem Umsatz zwischen 21,5 und 21,9 Mrd. Euro. Zuvor standen 21,0 bis 21,8 Mrd. im Plan. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) soll zwischen 6,2 und 6,4 (bisher: 5,9 bis 6,3) Mrd. Euro liegen. "Unsere Ergebnisse im dritten Quartal unterstreichen die Stärke unseres integrierten Geschäftsmodells", sagte Konzernchef Kai Beckmann. Die angehobene Prognose spiegle vor allem eine bessere operative Entwicklung und günstigere Währungseffekte wider.

Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz organisch um 5,1 Prozent auf gut 5,6 Mrd. Euro. Das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) lag mit knapp 1,7 Mrd. Euro auf dem Niveau des Vorjahresquartals, in dem Merck von positiven Einmaleffekten profitiert hatte. Damit schnitt das Unternehmen besser ab als erwartet: Analysten hatten im Schnitt mit 1,6 Mrd. Euro gerechnet.

DARMSTADT - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/DANIEL ROLAND

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