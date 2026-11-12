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Vermögensverwaltung verhilft Allianz zu steigenden Gewinnen

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Operative Gewinn stieg auf Rekordwert von 14,1 (Vorjahr: 13,1) Mrd.
 © AFP, CHRISTOF STACHE, APA
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Der Münchner Versicherungsriese Allianz profitiert von guten Geschäften in seiner Vermögensverwaltungssparte. Das sei ein wichtiger Grund für das höhere Geschäftsvolumen und das bessere operative Ergebnis in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres, teilte Allianz am Donnerstag mit. Auch der Ergebnisbeitrag in der Lebens- und Krankenversicherung sei stark. Allianz-Chef Oliver Bäte sagte, das operative Rekordergebnis reflektiere die konsequente Umsetzung der Strategie.

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Im dritten Quartal verdiente Allianz mit 4,7 Milliarden Euro deutlich mehr, als Analysten mit 4,3 Mrd. Euro vorhergesagt hatten. Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepotre sagte, das sei trotz volatiler Kapitalmärkte und höherer Belastungen aus Naturkatastrophen gelungen. Der Rekordwert des operativen Ergebnisses in den ersten neun Monaten sei von allen Geschäftssegmenten getragen worden. "Diese Entwicklung zeigt die Stärke und Resilienz unseres diversifizierten Geschäftsmodells, auch in einem anspruchsvollen operativen Umfeld."

Der Konzern hatte am Mittwochabend seine Prognose für das laufende Jahr nach oben geschraubt und rechnet nun mit einem operativen Ergebnis von bis zu 18,6 Mrd. Euro. Bisher hatte er 16,4 bis 18,4 Mrd. Euro für möglich gehalten. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der operative Gewinn auf den Rekordwert von 14,1 (Vorjahr: 13,1) Mrd. Euro. Analysten hatten ihr im Schnitt nur rund 13,7 Mrd. zugetraut.

MUNICH - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/CHRISTOF STACHE

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