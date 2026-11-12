Im dritten Quartal verdiente Allianz mit 4,7 Milliarden Euro deutlich mehr, als Analysten mit 4,3 Mrd. Euro vorhergesagt hatten. Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepotre sagte, das sei trotz volatiler Kapitalmärkte und höherer Belastungen aus Naturkatastrophen gelungen. Der Rekordwert des operativen Ergebnisses in den ersten neun Monaten sei von allen Geschäftssegmenten getragen worden. "Diese Entwicklung zeigt die Stärke und Resilienz unseres diversifizierten Geschäftsmodells, auch in einem anspruchsvollen operativen Umfeld."

Der Konzern hatte am Mittwochabend seine Prognose für das laufende Jahr nach oben geschraubt und rechnet nun mit einem operativen Ergebnis von bis zu 18,6 Mrd. Euro. Bisher hatte er 16,4 bis 18,4 Mrd. Euro für möglich gehalten. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der operative Gewinn auf den Rekordwert von 14,1 (Vorjahr: 13,1) Mrd. Euro. Analysten hatten ihr im Schnitt nur rund 13,7 Mrd. zugetraut.