Das offiziell als Hon Hai Precision Industry firmierende Unternehmen steigerte den Reingewinn im dritten Quartal überraschend deutlich um 34 Prozent auf umgerechnet 2,12 Mrd. Dollar (1,91 Mrd. Euro). Der bereits vor rund einem Monat bekannt gegebene Umsatz wuchs in diesem Zeitraum um knapp die Hälfte auf 82,9 Mrd. Euro. Die in Frankfurt notierten Aktien stiegen am Donnerstag um ein knappes Prozent.

Foxconn ist der weltgrößte Monteur für iPhones von Apple. Der Wachstumstreiber des taiwanischen Unternehmens ist jedoch die Sparte für Cloud- und Netzwerk-Produkte. Diese hat mittlerweile die Smartphone-Produktion als wichtigsten Umsatzbringer abgelöst. Foxconn ist zum weltweit wichtigsten Lieferanten von KI-Servern mit Prozessoren von Nvidia aufgestiegen.