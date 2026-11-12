Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) rechnet Siemens mit einem Umsatzplus von 9 bis 11 Prozent und einem Ergebnis je Aktie von 10,20 bis 10,80 (2025/26 ohne Healthineers: 9,27) Euro. "Unser Anspruch ist klar: Wir wollen schneller wachsen als unsere Schlüsselmärkte", sagte Vorstandschef Roland Busch. Der Schlüssel dazu sei der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) für industrielle Anwendungen.

Im Laufe des Geschäftsjahres - wohl im April oder Mai 2027 - will Siemens gut die Hälfte seiner Beteiligung an Healthineers an die eigenen Aktionäre verteilen und damit die Mehrheit abgeben. Sie sollen für je zwei Siemens-Aktien ein Healthineers-Papier erhalten, wie Reuters bereits am Mittwoch berichtet hatte. Siemens reduziert damit seinen Anteil von zuletzt 67 auf knapp 33 Prozent. Der Konzern schrumpft damit um gut ein Viertel.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025/26 will Siemens die Dividende um 15 Cent auf 5,50 Euro je Aktie erhöhen. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um acht Prozent auf 83,4 Mrd. Euro und lag damit am oberen Rand der Erwartungen des Vorstands. Der Auftragseingang sprang dank des anhaltenden Booms bei Rechenzentren und Großaufträgen für Züge um 25 Prozent auf 108,2 Mrd. Euro. Ende September saß Siemens damit auf einem Auftragsbestand von 143 (117) Mrd. Euro.

Das Ergebnis aus dem industriellen Geschäft verbesserte sich um 13 Prozent auf den Rekordwert von 13,3 Mrd. Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 9,5 (2024/25: 10,4) Mrd. Euro, nachdem Siemens im Vorjahr 2,1 Mrd. Euro Gewinn mit dem Verkauf seiner Getriebe-Tochter Innomotics erwirtschaftet hatte. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 11,76 (12,95) Euro über den im Sommer angehobenen Erwartungen (11,20 bis 11,50 Euro).