Zalando mit Zahlen unter Erwartungen - Verhaltener Ausblick

Die Prognose für den operativen Gewinn engte das Unternehmen auf 680 bis 720 Millionen von zuvor 660 bis 740 Mio. Euro ein. "Die Konkretisierung der Jahresprognose spiegelt die Ergebnisse des ersten Halbjahres wider und keine geänderten Erwartungen für den Rest des Jahres."

Im abgelaufenen Quartal wuchsen GMV und Umsatz jeweils um knapp 21 Prozent auf 4,92 beziehungsweise 3,42 Milliarden Euro. Wachstumstreiber war vor allem das Firmenkundengeschäft. Das bereinigte Betriebsergebnis verbesserte sich um rund 10 Prozent auf 204,8 Mio. Euro. Hierbei drückten die Kosten für die Integration des übernommenen Wettbewerbers About You auf die Marge.