Deutscher Telekomausrüster Adtran Networks wächst kräftig

Die deutliche Verbesserung sei auf das starke Umsatzwachstum, die verbesserte Bruttorentabilität sowie die anhaltende Fokussierung auf operative Kostendisziplin zurückzuführen. Der Erlös zog um knapp 22 Prozent auf 133,4 Mio. Euro an. "Das Wachstum gegenüber dem Vorjahr wurde durch eine starke Kundennachfrage und vermehrte Implementierungen im gesamten Portfolio für optische Netzwerke des Unternehmens getrieben", hieß es in der Mitteilung.

Adtran Networks (früher Adva) gehört seit einigen Jahren zum US-Konzern Adtran Holdings. Dieser hält etwas mehr als zwei Drittel der Adtran-Networks-Anteile. Der Kurs der Adtran-Networks-Aktie legte in diesem Jahr um knapp sieben Prozent zu. Der Börsenwert beträgt etwas mehr als 1,2 Milliarden Euro.