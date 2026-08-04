Verbio verdient operativ mehr als erwartet

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Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat im vergangenen Geschäftsjahr deutlich mehr verdient als zuletzt erwartet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe in den zwölf Monaten bis Ende Juni auf Basis vorläufiger Berechnungen bei etwa 192 Millionen Euro gelegen, teilte das im SDAX-Unternehmen am späten Montagabend in Leipzig mit. Verbio hatte erst Ende Mai die Prognose für den operativen Gewinn auf 160 Millionen Euro bis 180 Millionen Euro angehoben.

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