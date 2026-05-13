Wienerberger rutschte im ersten Quartal in die Verlustzone

Das Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf 2 Mio. Euro, nach 40 Mio. Euro Gewinn in der Vorjahresperiode. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verschlechterte sich den Konzernangaben zufolge um 29 Prozent von 129 Mio. Euro auf 92 Mio. Euro.

Das Eigenkapital verringerte sich von 2,80 auf 2,79 Mrd. Euro und die Nettoverschuldung stieg um 20 Prozent von 1,64 auf 1,98 Mrd. Euro. Dadurch verschlechterte sich das Gearing (Verschuldungsgrad) des Unternehmens von 58 auf 70 Prozent.