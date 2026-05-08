IVA ohne Empfehlung für B&C-Angebot für Semperit

"Trotz einer Prämie von 19,6 Prozent zum einmonatigen Durchschnittsaktienkurs zum Zeitpunkt der Ankündigung des Angebotes gelingt es insbesondere dem Vorstand in seiner Stellungnahme nicht, von der langfristigen Vorteilhaftigkeit des Verkaufs der Aktie zu überzeugen", schreibt der Verband weiter, der dementsprechend "keine Notwendigkeit zur Annahme" des Angebots sieht.

Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens hatte sich vor wenigen Tagen neutral zu dem Angebot geäußert. Es gebe Für und Wider, das Angebot anzunehmen, letztlich hänge es von der jeweiligen Anlagestrategie und dem individuellen Zeitpunkt des Aktienerwerbs ab, ob das Angebot vorteilhaft ist, hieß es am Montag vom Semperit-Vorstand. B&C hält derzeit rund 58,48 an Semperit und will alle ausstehenden Aktien übernehmen. Die Frist läuft bis 12. Juni. Am Freitagvormittag stand die Semperit-Aktie bei 15,00 Euro.