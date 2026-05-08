Gewinn der Post im ersten Quartal eingebrochen

In der Sparte Brief, Filiale & Services sanken die Umsätze um 7,6 Prozent auf 289,9 Mio. Euro. Ausschlaggebend war der strukturelle Rückgang des Briefvolumens. Da Werbekunden sparen müssen, war zudem das Werbegeschäft rückläufig. Deutlich besser lief das Paketgeschäft. In der Sparte E-Commerce & Logistics legten die Umsätze um 6,9 Prozent auf 447,4 Mio. Euro zu. Während sich das Geschäft in Südost- und Osteuropa gut entwickelte, gab es in der Region Türkei - diese umfasst die Länder Türkei, Aserbaidschan, Georgien und Usbekistan - Mengenrückgänge aufgrund von restriktiven Importregeln für Pakete aus Asien.

Dieser Mengenentfall sowie der Wettbewerb in Südost- und Osteuropa und die Transformation im Telekommunikationsbereich drückten das Ergebnis deutlich nach unten. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) sank von 101,6 Mio Euro im Vorjahr auf 93,8 Mio Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) ging von 48,4 Mio Euro auf 36,8 Mio Euro zurück. Unterm Strich blieben nur noch 15,3 Mio. Euro übrig, nach 39,6 Mio. Euro in der Vorjahresperiode.

Für das laufende Jahr werden aufgrund der zunehmenden Digitalisierung weitere Volumenrückgänge im Briefgeschäft erwartet. Ein starker E-Commerce-Trend dürfte jedoch anhaltendes Wachstum bei den Paketmengen bringen. Regulatorische Einschränkungen im internationalen Handel sorgen zudem für Unsicherheiten, ebenso wie die Geopolitik. Dennoch geht die Post von einem leichten Umsatzanstieg aus. Weiters rechnet das Unternehmen aber mit erhöhten Kosten aufgrund der Inflation.