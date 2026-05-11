Volkswirte erwarten heuer noch zwei EZB-Zinserhöhungen

Aber zuletzt hatte es auch aus der EZB entsprechende Aussagen gegeben. Österreichs Nationalbankgouverneur Martin Kocher sagte am Montag in einem Interview, bei ausbleibender Entspannung der Inflation werde die EZB nicht um eine Zinserhöhung in nächster Zeit herumkommen Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel sagte letzte Woche, die Geldpolitik müsse gestrafft werden, falls sich der Energieschock ausweite. Der scheidende Vizepräsident Luis de Guindos erklärte die Straße von Hormuz zum entscheidenden Faktor für die Sitzung im Juni.