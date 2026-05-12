Wegen Abschreibungen: Agrana-Jahresverlust von 35,6 Mio Euro

Aufgrund niedriger Zuckerpreise schloss die Agrana im März 2025 die Zuckerproduktion an den Standorten Leopoldsdorf im Marchfeld sowie Hrušovany in Tschechien. "Das Zuckergeschäft blieb operativ schwach, zeigte aber dank Restrukturierungsmaßnahmen im Vergleich zum Vorjahr erste Verbesserungen", kommentierte Agrana-Chef Stephan Büttner die Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der Geschäftsbereich Food & Beverage Solutions habe sich "sehr gut", die Stärke-Sparte habe "marktbedingt unter rückläufigen Ergebnissen" gelitten.

Die Agrana ist bei Endkunden in Österreich vor allem mit ihrer Marke "Wiener Zucker" bekannt. Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern beschäftigte per Ende Februar rund 8.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Rückgang von rund knapp 600 Mitarbeitern (-6,4 Prozent) zur Vorjahresperiode.

Wie bereits berichtet, wird der Agrana-Vorstand der Hauptversammlung heuer die Ausschüttung einer Dividende von 0,35 € je Aktie vorschlagen. Für das Geschäftsjahr 2024/25 erhielten Aktionäre noch eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie.

Für das laufende Geschäftsjahr ist der Agrana-Chef zuversichtlich, "ein zumindest stabiles operatives Ergebnis und eine sehr deutliche EBIT-Verbesserung" zu erreichen. Das Betriebsergebnis (EBIT) soll sich auf 70 bis 90 Mio. Euro belaufen. Beim Konzernumsatz geht der Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzern von "einem leichten Anstieg" aus.