Wienerberger richtete Solarpark in Norditalien ein

Die Solaranlage befindet sich unmittelbar neben dem Wienerberger-Werk in Valenza, in dem moderne Dachlösungen aus Terrakotta für Dächer hergestellt werden. Das Gelände war zuvor für den Abbau von Ton genutzt worden. Nach Ende der Rohstoffgewinnung wurde es nun für die Produktion von Solarstrom erschlossen, wie Wienerberger in einer Presseaussendung mitteilte.

Mit dem Projekt will Wienerberger nach eigenen Angaben die Energieversorgung des Standorts stärker auf erneuerbare Quellen ausrichten und zugleich seine Energieautonomie verbessern. Die Zusammenarbeit mit Edison Next soll dabei sowohl zur ökologischen als auch zur wirtschaftlichen Nachhaltigkeit des Werks beitragen.

Edison Next gehört zur Edison und bietet Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Kommunen Lösungen für Energieeffizienz, Dekarbonisierung und erneuerbare Energien an. Nach Unternehmensangaben beschäftigt Edison Next in Italien und Spanien mehr als 3200 Menschen und betreut über 110 Industriestandorte, rund 2000 öffentliche und private Einrichtungen sowie 330 Städte.

Die italienische Tochter des gleichnamigen österreichischen Konzerns Wienerberger ist auf Systeme für Mauerwerk, Fassaden und Dächer spezialisiert. Der Standort in Valenza ist insbesondere auf Produkte und Lösungen aus Terrakotta für Dächer ausgerichtet.