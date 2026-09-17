Apfelkorn-Hersteller Berentzen verhandelt Verkauf in USA

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Der Spirituosen-Hersteller Berentzen steht vor einem Verkauf in die USA. Das Unternehmen aus dem niedersächsischen Haselünne bestätigte am Mittwochabend Verhandlungen über ein Übernahmeangebot des Alkohol-Herstellers Sazerac aus New Orleans für Berentzen. Die Gruppe wird an der Börse mit rund 33 Mio. Euro bewertet. Am Mittwoch war die fast vollständig im Streubesitz befindliche Aktie nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg über das Angebot um 7 Prozent gestiegen.
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Berentzen leidet unter der rückläufigen Nachfrage nach alkoholischen Getränken. Spirituosen wie der namensgebende Apfelkorn, Puschkin-Wodka oder Bommerlunder machten zuletzt nur noch knapp zwei Drittel des Konzernumsatzes von 163 Mio. Euro aus. Der Rest entfällt auf Mineralwasser, Saft und Limonade. Mit 2,4 Mio. Euro schaffte Berentzen 2025 die Rückkehr in die Gewinnzone.
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