Die Märkte werden von einer Vielzahl an Krisenherden beeinflusst, was sich in erhöhten Kursschwankungen widerspiegelt, schreiben die Analysten der Helaba in einem Kommentar. Hinzu komme die Verunsicherung im Zusammenhang mit dem KI-Sektor. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze hat schließlich für einen Sentimentwechsel gesorgt. Mittlerweile gab der Techsektor aber nach. Der entsprechende Stoxx Europe 600 Technology fiel heute um 1,8 Prozent. Auch gute Vorgaben aus den USA und Asien halfen nicht. So verloren die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S am Ende des ATX bereits 7,1 Prozent. Gestern zogen sie im Sog von Nvidia noch um 13 Prozent in die Höhe.

Nachdem die Ölpreise am Vormittag fielen, sind sie mittlerweile wieder leicht im Steigen begriffen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Jänner kostete zuletzt 89,47 US-Dollar. Das waren knapp 0,1 Prozent mehr als am Vortag.