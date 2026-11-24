Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sehen obendrein im heutigen US-Handelstag einen "Lackmustest dafür, welche Rolle bloße Eindeckungen von Leerverkäufen am Vortag gespielt haben" - also welche Rolle das Handeln von Spekulanten gespielt hat, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten und dann durch deren überraschenden Anstieg zum Kauf gezwungen waren, um ihre Verluste zu begrenzen.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq Composite, der tags zuvor um sechseinhalb Prozent hochgesprungen war, gab nun 1,20 Prozent ab und sank auf 23.803 Punkte. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial legte mit plus 0,4 Prozent auf 49.798 Punkte leicht zu. Der marktbreite S&P-500 verlor zugleich 0,5 Prozent auf 7.205 Zähler.