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Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sehen obendrein im heutigen US-Handelstag einen "Lackmustest dafür, welche Rolle bloße Eindeckungen von Leerverkäufen am Vortag gespielt haben" - also welche Rolle das Handeln von Spekulanten gespielt hat, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten und dann durch deren überraschenden Anstieg zum Kauf gezwungen waren, um ihre Verluste zu begrenzen.
Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq Composite, der tags zuvor um sechseinhalb Prozent hochgesprungen war, gab nun 1,20 Prozent ab und sank auf 23.803 Punkte. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial legte mit plus 0,4 Prozent auf 49.798 Punkte leicht zu. Der marktbreite S&P-500 verlor zugleich 0,5 Prozent auf 7.205 Zähler.
Bei den Aktien des KI-Chipgiganten Nvidia gab es nach dem 31-prozentigen Kurssprung vom Montag ein Minus von sechs Prozent. Vom Bewertungsniveau vor dem Einbruch der vergangenen Wochen und dem Rekordhoch von Anfang Oktober sind sie noch weit entfernt.
Analysten werteten das überraschende Comeback des Mitgründers und langjährigen Chefs Jensen Huang mindestens mit Blick auf das nun gelöste Führungsvakuum positiv. Einige hoben ihre Kursziele an oder stuften die Titel sogar hoch. Mit der Citigroup und der DZ Bank gab es aber auch kritische Stimmen - ungeachtet der bestätigten Kaufempfehlungen in beiden Fällen. "Für Nvidia dürfte sich Huangs Rückkehr zunächst auszahlen, unter Corporate-Governance-Aspekten ist sie jedoch mehr als fragwürdig", schrieb DZ-Bank-Analyst Ingo Wermann.
Die Citigroup-Experten verwiesen darauf, dass einige Unsicherheiten weiter bestehen. Denn die Untersuchungen zu Huangs Affäre mit einem mutmaßlichen Kontakt des chinesischen Geheimdienstes sowie im Kontext des ehemaligen Geschäftspartners Megaspeed dauerten an. Huang stünden zudem Anhörungen vor Ausschüssen des Repräsentantenhauses bevor, und die Veröffentlichung des Quartalsberichts verzögere sich nach wie vor. Eine Klärung dieser Probleme wäre indes ein weiterer Impulsfaktor für die Aktien.
Neben Nvidias Anlegern müssen auch jene von Anthropic Kursverluste ertragen. Nur wenige Tage nach dem gefeierten Börsengang am Donnerstag fiel der Aktienkurs der KI-Plattform wieder unter ihren Ausgabepreis von 83 Dollar. Zuletzt lagen die Titel noch 7,7 Prozent unter dem Vortagesniveau bei 80,90 Dollar, in der Spitze waren sie sogar auf knapp unter 80 Dollar abgesackt.
In dem Sog machte auch die Euphorie bei anderen Halbleiter- und KI-Werten Ernüchterung Platz. CoreWeave verbuchten nach einem Kurssprung von über 22 Prozent einen Rückgang um 8,3 Prozent. Ähnlich sieht es bei den am Vortag gefeierten Titeln von Micron und Intel aus.
Auch beim Server- und Speicherlösungsspezialisten HP Enterprise gab es einen Kursrutsch von 16 Prozent zu sehen. Nach dem 17-prozentigen Vortagsplus machten offenbar viele Anleger schon Kasse, weil der Umsatzausblick auf das laufende Quartal den höchsten Erwartungen nicht gerecht wurde.
"Der Grund für die Skepsis an der Wall Street liegt nicht in der Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz, sondern in der Profitabilität", kommentieren die Analysten vom Broker xtb. "Steigende Komponentenkosten bei Speicherchips, Preisdruck im KI-Servergeschäft sowie anhaltende Lieferengpässe bis weit in das Jahr 2028 hinein drücken auf die Margenerwartungen."
Inzwischen ging es für die Aktien von Insmed um weitere 14 Prozent auf gut 170 Dollar hoch. Sie näherten sich damit dem vom Pharmakonzern Sanofi gebotenen Preis von 175 Dollar je Aktie, der das Biotechunternehmen mit insgesamt 41 Milliarden Dollar bewertet. Bereits in der vergangenen Woche hatten Spekulationen über ein mögliches Übernahmeangebot der Franzosen für deutliche Kursgewinne bei Insmed gesorgt.