Die Erleichterungsrally nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang war somit schnell wieder beendet. Besonders die Technologiewerte spürten die Gewinnmitnahmen. Der entsprechende Stoxx Europe 600 Technology-Index fiel heute um 2,8 Prozent. Diesem Trend folgend verloren die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S am Ende des ATX 12,3 Prozent. Gestern zogen sie im Sog von Nvidia noch um 13 Prozent in die Höhe.

Nachdem die Ölpreise am Vormittag fielen, sind sie mittlerweile wieder leicht im Steigen begriffen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Jänner kostete zuletzt 89,34 US-Dollar. Das waren knapp 0,1 Prozent mehr als am Vortag.