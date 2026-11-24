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Der Euro-Stoxx-50 verlor 1,16 Prozent auf 6.003,76 Punkte. In Frankfurt schloss der DAX um 1,26 Prozent schwächer bei 25.017,81 Zählern. Außerhalb der Eurozone fiel der FTSE-100 um 0,13 Prozent auf 10.467,07 Einheiten.
"Huangs Rückkehr auf den Nvidia-Chefsessel hat den Dreiklang aus KI-Zweifeln, Zinsrisiken und geopolitischen Spannungen nur kurzfristig kaschieren können", so Timo Emden, Marktanalyst vom Broker CapTrader.
Ganz unten im Branchentableau standen die Rohstoffaktien, wobei insbesondere Industriemetallwerte dem fallenden Kupferpreis folgten. Dieser litt seinerseits unter Sorgen vor nachlassenden Investitionen in Rechenzentren. Aurubis brachen um 15 Prozent ein. Zusätzliche Belastung kam hier durch Aussagen zur Geschäftsentwicklung angesichts von Problemen beim Hochfahren eines neuen US-Werks.
Auch Technologiewerte schwächelten und folgten damit jenen in den USA, an denen nach der sprunghaften Erholung zum Wochenstart wieder Gewinnmitnahmen nagten. Die Experten des Anbieters von Handelsstrategien Index Radar verwiesen auf die Fragezeichen hinter der "Rentabilität der gewaltigen KI-Investitionen". Hier sei kaum Entspannung zu beobachten. "Dass einige Kreditausfallprämien gestern nur leicht zurückgingen, zeigt, dass die Sorgen am Kreditmarkt keineswegs ausgeräumt sind", so Index Radar.
Aktien wie ASML, Infineon und Siemens Energy fuhren mit Verlusten von 5,8 bis 9,7 Prozent wieder im Rückwärtsgang. Aixtron brachen sogar um 16 Prozent ein nach einer Verkaufsempfehlung der UBS. Der Anlagenbauer für die Chipbranche werde ein außerordentlich starkes Jahr 2027 erleben, gestützt von der Nachfrage nach optischer Netzwerktechnik und Energiemanagement-Chips im KI-Bereich, schrieb Analyst Harry Blaiklock. Für die Folgejahre sieht der Experte aber die Markterwartungen für das Umsatzwachstum als übertrieben an.
Ölwerte gaben ebenfalls nach. Sie reagierten damit auf den anhaltenden Preisrutsch der Ölpreise. Vorsichtiger Optimismus mit Blick auf die Bemühungen zur Beendigung des Konfliktes zwischen dem Iran und den USA hatte bereits am Montag die Ölpreise nachgeben lassen.
Stattdessen hielten sich Anleger an defensive Branchen. Mit leichten Gewinnen führten Aktien von Nahrungs- und Getränkeproduzenten, Pharma- und Telekommunikationswerte das Gewinnerfeld an. Im Pharmasegment gab es Nachrichten zu Sanofi. Der französische Pharmahersteller will das US-Biotechunternehmen Insmed für rund 41 Mrd. Dollar übernehmen. Der Kauf soll sich ab 2028 positiv auf das bereinigte Ergebnis je Aktie von Sanofi auswirken. Entsprechend positiv äußerten sich Analysten. Der strategisch sinnvolle Schritt sollte die finanzielle Entwicklung des Pharmakonzerns nach dem Patentablauf von Dupixent ab Ende 2028 stützen, schrieb Michael Leuchten von Jefferies. Die Aktie stieg um 9,8 Prozent.