Ganz unten im Branchentableau standen die Rohstoffaktien, wobei insbesondere Industriemetallwerte dem fallenden Kupferpreis folgten. Dieser litt seinerseits unter Sorgen vor nachlassenden Investitionen in Rechenzentren. Aurubis brachen um 15 Prozent ein. Zusätzliche Belastung kam hier durch Aussagen zur Geschäftsentwicklung angesichts von Problemen beim Hochfahren eines neuen US-Werks.

Auch Technologiewerte schwächelten und folgten damit jenen in den USA, an denen nach der sprunghaften Erholung zum Wochenstart wieder Gewinnmitnahmen nagten. Die Experten des Anbieters von Handelsstrategien Index Radar verwiesen auf die Fragezeichen hinter der "Rentabilität der gewaltigen KI-Investitionen". Hier sei kaum Entspannung zu beobachten. "Dass einige Kreditausfallprämien gestern nur leicht zurückgingen, zeigt, dass die Sorgen am Kreditmarkt keineswegs ausgeräumt sind", so Index Radar.