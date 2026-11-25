An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte ebenfalls eine sehr negative Tendenz zu sehen. Auch an der Wall Street ging die jüngste Talfahrt ausgehend von sehr schwachen Techwerten ungebremst weiter. Die positive Stimmung am europäischen Aktienmarkt, die noch den Wochenauftakt dominiert hatte, ist bereits gestern wieder verflogen, schrieben die Helaba-Analysten.

Weiterhin unter Verkaufsdruck stand international der Technologiesektor mit den Bedenken ob die massiven Investitionen in die Künstliche Intelligenz (KI) in eine ausreichende Rentabilität resultieren werden. In Wien rasselte die AT&S-Aktie um 7,7 Prozent nach unten. Bereits am Vortag waren die Titel des Leiterplattenherstellers um mehr als zwölf Prozent abgetaucht.