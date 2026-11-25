Eine aktuelle Benchmark-Analyse habe Einsparpotenziale von insgesamt 300 Mio. Euro bis zum Ende des Jahrzehnts ergeben, erklärte Dvorjančanský bei einem Pressegespräch in Wien nach seinem ersten Amtsjahr. Rund 100 Mio. Euro davon würden auf die Personalkosten entfallen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen in Österreich etwas weniger als 6.000 Mitarbeiter. Der für 2027 geplante Abbau betreffe vor allem Arbeitsbereiche älterer Technologien wie Festnetz-Sprachanschlüsse und das bereits abgeschaltete ISDN-Netz. Die 70 neuen Spezialisten sollen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Informationstechnologie rekrutiert werden.

Es handle sich um keine reine Kürzungsinitiative, betonte Dvorjančanský. "Bei der Transformation geht es nicht nur darum, die Kosten umzuschichten, sondern auch sicherzustellen, dass wir in die Entwicklung unserer Infrastruktur, Fähigkeiten und die Talente unserer Mitarbeiter investieren", sagte der CEO. Ein zentraler Pfeiler bleibe die moderne Netzinfrastruktur: "Es wird oft vergessen: Wenn wir auf die Sachanlageinvestitionen in Österreich blicken, geben wir jedes Jahr bis zu 500 Millionen Euro aus." Diese Summe umfasse neben dem Glasfaserausbau auch Mobilfunkmodernisierungen und IKT-Projekte.