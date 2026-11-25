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Eine aktuelle Benchmark-Analyse habe Einsparpotenziale von insgesamt 300 Mio. Euro bis zum Ende des Jahrzehnts ergeben, erklärte Dvorjančanský bei einem Pressegespräch in Wien nach seinem ersten Amtsjahr. Rund 100 Mio. Euro davon würden auf die Personalkosten entfallen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen in Österreich etwas weniger als 6.000 Mitarbeiter. Der für 2027 geplante Abbau betreffe vor allem Arbeitsbereiche älterer Technologien wie Festnetz-Sprachanschlüsse und das bereits abgeschaltete ISDN-Netz. Die 70 neuen Spezialisten sollen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Informationstechnologie rekrutiert werden.
Es handle sich um keine reine Kürzungsinitiative, betonte Dvorjančanský. "Bei der Transformation geht es nicht nur darum, die Kosten umzuschichten, sondern auch sicherzustellen, dass wir in die Entwicklung unserer Infrastruktur, Fähigkeiten und die Talente unserer Mitarbeiter investieren", sagte der CEO. Ein zentraler Pfeiler bleibe die moderne Netzinfrastruktur: "Es wird oft vergessen: Wenn wir auf die Sachanlageinvestitionen in Österreich blicken, geben wir jedes Jahr bis zu 500 Millionen Euro aus." Diese Summe umfasse neben dem Glasfaserausbau auch Mobilfunkmodernisierungen und IKT-Projekte.
Das Unternehmen wolle die Beschäftigten gezielt umschulen, um den technologischen Wandel abzufedern. "Wir reduzieren jene Zahl an Mitarbeitern, die für schrumpfende Technologien zuständig waren. (...) Diese Experten haben nun keine Technologie mehr zu verwalten. Wir müssen ihre Fähigkeiten in Richtung neuer Technologien verschieben - Cloud-Kommunikation, IKT, Sicherheit und Cybersicherheit", so Dvorjančanský. Neben internen Qualifizierungen setze A1 dabei auf die gezielte Aufnahme externer Fachkräfte.
Zugleich soll die hohe operative Komplexität sinken. A1 Österreich betreibe derzeit doppelt bis dreimal so viele IT-Systeme wie üblich. "Unser Mindestziel ist es, die Zahl der IT-Systeme in den nächsten drei Jahren um 30 Prozent zu reduzieren", betonte der A1-Chef. Fortschritte gebe es bei den Tarifen: Vor einem Jahr hatte A1 noch rund 13.000 aktive Mobilfunktarife in seinen Datenbanken. Mittlerweile liege man unter 10.000.
Auch das Markenportfolio wurde bereinigt. Im Sommer wurden mehr als 300.000 Kunden der eingestellten Diskontmarke "bob" zur Kernmarke A1 transferiert. Künftig konzentriert sich das Unternehmen im Mobilfunk auf A1 für das Premiumsegment sowie "yesss!" für preissensible Kunden.
Zu den jüngsten Netzstörungen im Inland hielt Dvorjančanský fest, dass 70 Prozent der Ausfälle durch externe Ausrüster verursacht worden seien, während 30 Prozent auf interne Prozesse zurückgingen. Ein vor zwei Jahren implementierter Core-Netzwerk-Lieferant habe Stabilitätsprobleme ausgelöst. A1 habe daraufhin durchgesetzt, dass Experten des Herstellers zur Fehlerbehebung vor Ort abgestellt werden.
Hinsichtlich möglicher EU-Restriktionen gegen chinesische Netzwerkausrüster wie Huawei gab sich Dvorjančanský gelassen, warnte jedoch vor Marktverzerrungen. A1 plane eine vollständige Migration bis 2031 und sei weniger exponiert als Mitbewerber. Ein Ausschluss chinesischer Anbieter berge jedoch Risiken für die Kostenseite: "Wenn man chinesische Anbieter ausschließt, reduziert man den Markt in Europa faktisch auf zwei große Ausrüster, was sich nachteilig auf die künftigen Infrastrukturkosten auswirken kann."