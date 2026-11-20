Bei einem Kurs von derzeit rund 1.400 Euro je Aktie werden beim Auktionshandel nur wenige Aktien gehandelt. Am 1. Dezember wird auch der Handel mit den neuen Aktien umgestellt. Dann wechselt die Aktie innerhalb des Segments direct market plus der Wiener Börse vom Auktionshandel, dem direct market plus auction, in den Fließhandel (direct markt plus continous).

Reploid verwendet Reststoffe, um Insektenlarven zu füttern. Anschließend werden entweder die Larven direkt verwertet oder witerverarbeitet.