In den ersten neun Monaten sanken die Mieterlöse im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 143,7 Mio. Euro. Ausschlaggebend war das durch Verkäufe verkleinerte Bestandsportfolio mit einem Rückgang der vermietbaren Fläche um 11 Prozent. Auf vergleichbarer Basis legten die annualisierten Bruttomieterlöse um 2,5 Prozent zu. Das Betriebsergebnis (EBITDA) ging um 13 Prozent auf 109,6 Mio. Euro zurück. Das Neubewertungsergebnis belief sich auf minus 48,4 Mio. Euro, nach minus 6,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

"Obwohl wir nach wie vor in einem schwierigen Marktumfeld agieren, das von wirtschaftlicher Unsicherheit und hohen Zinsen geprägt ist, haben wir in den vergangenen Monaten eine stabile operative Entwicklung erzielt und bei der Umsetzung unserer strategischen Prioritäten erhebliche Fortschritte gemacht, erklärte Vorstandschef Keegan Viscius laut Mitteilung.