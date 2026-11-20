Das Zukunftsdepot sei "eine wirklich gute Sache". "In Österreich können wir lernen, uns noch stärker am Kapitalmarkt zu beteiligen und Chancen für einen langfristigen Vermögensaufbau entsprechend zu nutzen. Und wenn es wie beim Zukunftsdepot darum geht, Kindern möglichst früh gute Voraussetzungen für das spätere Leben zu schaffen, finden wir das ohne Einschränkung positiv", so Brandstetter. Profitieren könnte die Versicherungswirtschaft davon, dass im Rahmen des Zukunftsdepots als Veranlagungsmöglichkeit auch fondsgebundene Lebensversicherungen vorgesehen sind.

Bei der Lebensversicherung legte die UNIQA in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 zu, die Prämien lagen mit gut 1,3 Mrd. Euro um 3,1 Prozent höher als in der Vorjahresperiode. Generell verzeichnet der Konzern weiteres Wachstum, alle Bereiche zusammengenommen kletterten die verrechneten Prämien um 9,2 Prozent auf 7 Mrd. Euro, das Ergebnis vor Steuern legte um gut 17 Prozent auf 495 Mio. Euro zu. Den Gewinn-Ausblick für das Gesamtjahr hob die UNIQA daher auf die Spanne von 590 Mio. bis 610 Mio. Euro (zuvor 540 Mio. bis 570 Mio. Euro) an.

Zur positiven Ergebnisentwicklung habe beigetragen, dass die Branche in diesem Jahr relativ wenig Schäden aus Naturkatastrophen verdauen musste. "Alles, was mit Unwetterschäden zu tun hatte, lässt sich für die UNIQA heuer mit 80 Mio. Euro beziffern. Wenn wir an 2024, an das Jahr vom Sturmtief 'Boris', zurückdenken, war das ein relevanter dreistelliger Millionenbetrag." Zukünftig werde wegen des Klimawandels aber weiter mit hohen negativen Auswirkungen von Unwetterkatastrophen zu rechnen sein.

Finanziell nicht betroffen ist die UNIQA von der extremen Hitze im Sommer bzw. den hohen Dürreschäden in der Landwirtschaft. Diese werden von der Hagelversicherung als Spezialversicherer gedeckt. Ob Dürre bzw. generell erwartbar höhere Unwetterschäden künftig versicherbar sein werden, beschäftige allerdings auch ihn. "Es wird immer die Möglichkeit geben, Risiken entsprechend zu versichern. Wir müssen aber kreativ sein im Diskurs mit der öffentlichen Hand und uns neue Modelle zum Schutz der Gesellschaft überlegen." Auf höhere Prämien sollten sich die Menschen jedenfalls einstellen: "Risiken müssen wir entsprechend bepreisen. Wenn Risiken steigen, kostet das entsprechend in der Abdeckung", erklärte der Manager.