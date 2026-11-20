Schätzungen des europäischen Netzwerks Euroconstruct gehen für Österreich im kommenden Jahr von einem Anstieg des Bauvolumens (zu Preisen von 2025) von zunächst 1 Prozent sowie einem Plus von 1,3 Prozent 2028 und 1,1 Prozent 2029 aus. Ungeachtet der aufkeimenden Erholung liegt das reale österreichische Bauvolumen damit aber selbst 2029 noch immer um 5,8 Prozent unter dem Niveau von 2023. Die Baukonjunktur entwickelt sich voraussichtlich schwächer als die Gesamtwirtschaft.

"Die Erholung ab 2027 reicht nicht aus, um bis 2029 wieder das Niveau von 2023 zu erreichen. Gerade dem Wohnbau fehlt hierzulande die Dynamik", verdeutlichte Wifo-Ökonom Michael Klien.

Für heuer war Euroconstruct noch im Sommer von einer Stagnation ausgegangen, nun wird es doch erneut ein Rückgang. Allerdings fällt dieser mit einem Minus von 0,6 Prozent deutlich schwächer aus als in den Jahren davor. 2025 sank das Bauvolumen beispielsweise um 1,9 Prozent.

Neben Österreich ist die Bauproduktion heuer nur in vier weiteren der 19 Euroconstruct-Länder rückläufig. Am stärksten fällt der Knick in Ungarn mit einem Minus von 2 Prozent aus. Dahinter rangieren Dänemark (minus 1,5 Prozent), das Vereinigte Königreich (minus 1 Prozent) und Deutschland (minus 0,4 Prozent).

Am deutlichsten nach oben geht es 2026 in Tschechien mit einem Anstieg der Bauleistung um 8,1 Prozent, Irland (plus 5,2 Prozent), Finnland (plus 5,1 Prozent) und Schweden (plus 4,4 Prozent). Über dem durchschnittlichen realen Wachstum von 1,2 Prozent (über alle 19 europäischen Länder gerechnet) liegt etwa auch die Schweiz (plus 2,5 Prozent).

Die europäische Bauwirtschaft expandiere heuer nach drei rückläufigen Jahren wieder, der Aufschwung falle jedoch schwächer aus als prognostiziert, hält das Wifo fest. Im Juni hatten die Institute für die 19 Euroconstruct-Länder allerdings noch ein reales Wachstum des Bauvolumens von im Schnitt 2 Prozent vorausgesagt. Nun werden es nur 1,2 Prozent.

"Die Erholung der europäischen Bauwirtschaft verläuft schwächer als zuletzt erwartet, weil Zinsen und Baukosten gestiegen sind", erklärte Klien. "Bleibt die Inflation über dem Zielwert, könnte sich vor allem der Aufschwung im Wohnbau erneut verzögern." Österreich komme dabei langsamer aus der Krise als seine Nachbarn.

Die Bauproduktion der Euroconstruct-Länder zeigt auch in den kommenden Jahren nach oben - mit einem Plus von durchschnittlich 1,8 Prozent 2027, von 1,7 Prozent 2028 und von 1,7 Prozent 2029. Der Einbruch in den Jahren davor war keinesfalls so stark ausgeprägt wie hierzulande - mit einem Minus von im Schnitt 1,4 Prozent 2023, von 2,1 Prozent 2024 und von 0,1 Prozent 2025.

Ab 2027 gewinnt die Erholung europaweit jedenfalls insgesamt an Dynamik. Über alle 19 Länder betrachtet überschreitet das Bauvolumen bereits im kommenden Jahr wieder den Wert von 2023 und liegt dann 2029 um 4,1 Prozent darüber. Dieses Gesamtergebnis verdecke allerdings ausgeprägte regionale Unterschiede, betonte das Wifo. In den vier osteuropäischen Ländern (Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn) expandiere die Bautätigkeit von 2026 bis 2029 mit 3 Prozent pro Jahr etwa doppelt so rasch wie in Westeuropa (1,5 Prozent).

Damit nicht Schritt halten können - neben Österreich - Frankreich, Italien und Deutschland. Letztere sind drei der vier Länder mit dem größten Bauvolumen im Netzwerk. Die Bauleistung bleibt dort 2029 ebenfalls unter dem Ausgangsniveau von 2023.

Euroconstruct ist ein Netzwerk von Forschungsinstituten aus 19 europäischen Ländern, das Mitte der 1970er-Jahre gegründet wurde und zweimal jährlich Prognosen für die europäische Bauwirtschaft erstellt. Die 102. Euroconstruct-Winterkonferenz findet derzeit (19. und 20. November) im Haus der Industrie in Wien statt und steht unter dem Motto "Understanding What Moves the Market". Gastgeber ist das Wifo als österreichischer Partner des Netzwerks.