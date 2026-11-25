Um die Ziele zu erreichen, will die UNIQA zudem verstärkt Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen und schließt gezielte Zukäufe nicht aus. Die strategischen Finanzziele bis 2028 wurden bestätigt: Der Konzern peilt weiterhin ein gruppenweites jährliches Prämienwachstum von rund 6 Prozent, ein Ergebniswachstum je Aktie von mehr als 7 Prozent sowie eine Eigenkapitalrendite von über 13 Prozent an. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Versicherer nach einem Gewinnsprung in den ersten neun Monaten seine Prognose für das Vorsteuerergebnis im laufenden Jahr auf 590 bis 610 Mio. Euro angehoben.