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Der Vorstand des börsennotierten Immobilienunternehmens CA Immo will eine außerordentliche Hauptversammlung (HV) einberufen, um die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 1,50 Euro je dividendenberechtigter Aktie zu beschließen. In Abstimmung mit dem Aufsichtsrat werde die ao. HV voraussichtlich noch im Jahr 2026 stattfinden, teilte der heimische Immobilienkonzern am Montag mit. Ein genaues Datum wurde noch nicht bekannt gegeben.

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