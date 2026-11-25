Die Vereinbarung mit den Geldgebern läuft bis 31. März 2028. Zu den Maßnahmen gehören der Verkauf der Mehrheit an der deutschen tolltickets GmbH und die Veräußerung des nordamerikanischen Komponentengeschäftes. Wenn das zweite Geschäft endgültig unter Dach und Fach ist, soll es einen positiven Beitrag zum EBIT "in der Größenordnung von zumindest 10 Mio Euro" bringen. Letztlich sollen im Gesamtjahr 2026/27 Umsatz und EBIT über den Vorjahresergebnissen liegen, heißt es zum Ausblick.

Im ersten Halbjahr 2026/27 lag der Umsatz mit 217 Mio. Euro um 8 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug 9 Mio. Euro. Der Vergleich mit der Vorjahresperiode ist schwierig, da nach einem Einmaleffekt, der 23 Mio. Euro in die Kassen spülte, damals zwar ein Plus von 10 Mio. Euro in der Bilanz stand. Ohne diesen Effekt hätte es allerdings ein Minus gegeben. Das Periodenergebnis brachte einen Abgang von 900.000 Euro, auch hier war nur dank Einmaleffekt in der Vorjahresperiode ein Gewinn verbucht worden.