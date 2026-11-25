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Die Vereinbarung mit den Geldgebern läuft bis 31. März 2028. Zu den Maßnahmen gehören der Verkauf der Mehrheit an der deutschen tolltickets GmbH und die Veräußerung des nordamerikanischen Komponentengeschäftes. Wenn das zweite Geschäft endgültig unter Dach und Fach ist, soll es einen positiven Beitrag zum EBIT "in der Größenordnung von zumindest 10 Mio Euro" bringen. Letztlich sollen im Gesamtjahr 2026/27 Umsatz und EBIT über den Vorjahresergebnissen liegen, heißt es zum Ausblick.
Im ersten Halbjahr 2026/27 lag der Umsatz mit 217 Mio. Euro um 8 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug 9 Mio. Euro. Der Vergleich mit der Vorjahresperiode ist schwierig, da nach einem Einmaleffekt, der 23 Mio. Euro in die Kassen spülte, damals zwar ein Plus von 10 Mio. Euro in der Bilanz stand. Ohne diesen Effekt hätte es allerdings ein Minus gegeben. Das Periodenergebnis brachte einen Abgang von 900.000 Euro, auch hier war nur dank Einmaleffekt in der Vorjahresperiode ein Gewinn verbucht worden.
"Vor einem Jahr waren wir mit starken Rückgängen in unserem Geschäft konfrontiert und mit der raschen Einleitung von Anpassungsmaßnahmen befasst, die sich im Jahresverlauf fortsetzten. Heute, ein Jahr danach, sehen wir wieder eine kontinuierliche Erholung. Die Auswirkungen des vergangenen Jahres werden uns allerdings noch länger begleiten und sind auch mit erhöhten Kosten im Zusammenhang mit der Finanzierungsvereinbarung verbunden", wird Georg Kapsch, CEO von Kapsch TrafficCom, in der Aussendung zitiert.
Mit dem Bilanzstichtag 31. März 2026 lag die Eigenkapitalquote bei 17 Prozent, nach 18 Prozent vor einem Jahr. Die Nettoverschuldung sank um 8 Prozent auf 104 Mio. Euro, der Verschuldungsgrad ging damit auf 157 Prozent zurück.