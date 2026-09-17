Volvo:13 neue Modelle sollen Marktanteil verdoppeln

Der Schritt ist Teil einer neuen Strategie, die auf regionale Märkte zugeschnitten ist. Sechs der neuen Modelle seien für den chinesischen Markt bestimmt und sollen mit dem Mehrheitseigner Geely entwickelt werden. Sieben weitere Modelle für westliche Märkte sollen auf neuen Plattformen gebaut werden, um die Investitionskosten zu senken. Um die Kosten weiter zu drücken, solle zudem die Zusammenarbeit mit Geely bei der Beschaffung vertieft werden.

Volvo hatte in der Vergangenheit wiederholt seine Profitabilitätsziele verfehlt und mit Zöllen, einer schwächeren Nachfrage nach E-Autos und hohen Entwicklungskosten gekämpft. Ein ursprünglich für Mitte des Jahrzehnts angepeiltes Margenziel hatte der Konzern 2025 schließlich ganz zurückgezogen. Analysten der Citi zeigten sich skeptisch, ob eine Verdopplung des Marktanteils angesichts des intensiven Wettbewerbs gelingen kann.