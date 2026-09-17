Inflation im Euroraum bei 3,2 Prozent

Die Europäische Zentralbank hatte vorige Woche auf den Inflationsschub reagiert und die Zinsen um einen Viertelpunkt auf 2,5 Prozent hochgesetzt. Sie rechnet damit, dass die Gesamtinflation noch bis in die erste Jahreshälfte 2027 deutlich über dem Zielwert der Notenbank von 2,0 Prozent bleiben wird.

Energie ist der Preistreiber Nummer eins: Sie verteuerte sich im August um 14,3 Prozent zum Vorjahresmonat. Die EZB will verhindern, dass der Ölpreisschock das Preisgefüge durch sogenannte Zweitrundeneffekte nachhaltig durcheinanderwirbelt: Denn die vom Iran-Krieg in die Höhe getriebenen Energiekosten für Verbraucher und Unternehmen bergen die Gefahr, dass es zu einer Lohn-Preis-Spirale kommt und sich die starke Teuerung festsetzt. An den Finanzmärkten wird darauf spekuliert, dass die EZB Ende des Jahres mit einer weiteren Zinserhöhung nachlegen wird.

Chefvolkswirt Daniel Hartmann von der Bantleon AG sieht in zahlreichen Bereichen Aufwärtsrisiken: "So kommen bei Nahrungsmitteln die Zweitrundeneffekte - höhere Transport- und Verpackungskosten, teurere Agrarrohstoffe, Dürre - aus einem Energiepreisschock typischerweise erst mit einer Verzögerung von sechs bis neun Monaten zum Tragen." Gleiches gelte für Transportdienstleistungen wie etwa Flugtickets, Kurierdienste, Taxis, Autovermietung, Nahverkehr oder Pauschalreisen. "Die Teuerungsrate der Eurozone könnte daher am Ende sogar bei über 4,0 Prozent landen", befürchtet der Experte.

Die Inflation in Österreich ist im August auf 3,2 Prozent gestiegen. Im Juli hatte sie 2,8 Prozent betragen. Vor allem gestiegene Treibstoff- und Heizölpreise trieben die Teuerungsrate in die Höhe. Wichtigster Inflationstreiber war, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte, aber weiterhin der Dienstleistungsbereich.